Δείτε βίντεο: Ο Μακρόν φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για τρέξιμο στην Άγκυρα μαζί με την φρουρά του
Δείτε βίντεο: Ο Μακρόν φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για τρέξιμο στην Άγκυρα μαζί με την φρουρά του
Ο Γάλλος πρόεδρος εθεάθη να κάνει τζόκινγκ σε πάρκο της τουρκικής πρωτεύουσας, επιβεβαιώνοντας ότι φροντίζει να βρίσκει χρόνο για άσκηση ακόμη και κατά τη διάρκεια σημαντικών διεθνών αποστολών
Με το... αγαπημένο του τζόκινγκ συνδύασε την παραμονή του στην Άγκυρα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Ο Μακρόν εθεάθη να τρέχει σε πάρκο στην περιοχή Τσανκάγια, έχοντας στο πλευρό του την προσωπική του ασφάλεια, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετήσει πολίτες που τον αναγνώρισαν.
Και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ινδία είχε απαθανατιστεί να κάνει τζόκινγκ, επιβεβαιώνοντας ότι η άσκηση αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινής του ρουτίνας του.
Ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου οι ηγέτες των κρατών-μελών συζητούν θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Συμμαχίας, τις αμυντικές δαπάνες και τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Μακρόν εθεάθη να τρέχει σε πάρκο στην περιοχή Τσανκάγια, έχοντας στο πλευρό του την προσωπική του ασφάλεια, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετήσει πολίτες που τον αναγνώρισαν.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara sokaklarında sabah koşusu yaparken görüntülendi. pic.twitter.com/5TBHZFeyDC— BBO Sports (@bbosports) July 8, 2026
Η άσκηση αποτελεί πάγια συνήθειά του, με τον Γάλλο πρόεδρο να φροντίζει να εντάσσει το καθημερινό του τρέξιμο στο πρόγραμμά του, ακόμη και όταν οι υποχρεώσεις του είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω σημαντικών διεθνών συναντήσεων.
NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Seğmenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. pic.twitter.com/5wkS0ynFPy— gdh (@gundemedairhs) July 8, 2026
Και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ινδία είχε απαθανατιστεί να κάνει τζόκινγκ, επιβεβαιώνοντας ότι η άσκηση αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινής του ρουτίνας του.
Ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου οι ηγέτες των κρατών-μελών συζητούν θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Συμμαχίας, τις αμυντικές δαπάνες και τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.
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