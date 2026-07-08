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Το χειροφίλημα που δεν έγινε ποτέ: Viral το αμήχανο τετ α τετ του Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
Το χειροφίλημα που δεν έγινε ποτέ: Viral το αμήχανο τετ α τετ του Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν στην Άγκυρα, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να κάνει χειροφίλημα στην Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, ωστόσο εκείνη απέσυρε το χέρι της - O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρακολουθούσε τη σκηνή ανέκφραστος
Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν η σύντομη, αλλά αμήχανη, αλληλεπίδραση ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το... αποτυχημένο χειροφίλημα του ΜακρόνΣτα βίντεο που έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει την Εμινέ Ερντογάν και σκύβει προκειμένου να φιλήσει το χέρι της. Εκείνη, ωστόσο το αποσύρει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια εμφανώς αμήχανη στιγμή.
Ο Γάλλος πρόεδρος χαμογελά αμήχανα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που βρίσκεται δίπλα τους, παρακολουθεί τη σκηνή ανέκφραστος, χωρίς να αντιδρά. Από κοντά και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν η οποία παρατηρεί την... άβολη στιγμή.
Emine Erdoğan'dan Macron'a 'veto'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026
Elini öpmesine izin vermedihttps://t.co/80e4DUPwbQ pic.twitter.com/lClknFCAT4
Όπως ήταν φυσικό το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση της Εμινέ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της υποδοχής
NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen karşılaşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Emine Erdoğan arasında yaşanan anlar gündem oldu.— Haberler.com (@Haberler) July 8, 2026
Kameralara yansıyan görüntülerde Macron'un Emine Erdoğan'ın eline yöneldiği, Emine Erdoğan'ın ise elini geri çektiği görüldü. pic.twitter.com/e6eC5duznE
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