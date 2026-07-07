Νέα γκάφα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας για τα πεπόνια που του έκανε δώρο η Ιαπωνέζα ομόλογός του, το βίντεο με την κίνηση που θεωρήθηκε σεξιστική
Νέα γκάφα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας για τα πεπόνια που του έκανε δώρο η Ιαπωνέζα ομόλογός του, το βίντεο με την κίνηση που θεωρήθηκε σεξιστική
Μετά το σεξ που ήθελε να κάνει με την Κάιλι Μινόγκ, ο Άντονι Αλμπανέζε υπέπεσε και σε δεύτερο σφάλμα
Σε διπλό φάουλ φαίνεται ότι υπέπεσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, στο podcast στο οποίο, μεταξύ άλλων, είπε ότι ήθελε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινονγκ.
Το δεύτερο σφάλμα του Αυστραλού πρωθυπουργού αφορά την ομόλογό του της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, και το δώρο που έκανε κατά την επίσκεψή της στη χώρα των καγκουρό.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έφερε μαζί της στην Αυστραλία δύο πεπόνια προκείμενου με τον τρόπο αυτό να γιορτάσει το άνοιγμα της αγοράς της Αυστραλίας στην ιαπωνική παραγωγή.
Όταν, όμως, η παρουσιάστρια του podcast, Νίκι Όζμπορν, αναρωτήθηκε αν τα πεπόνια πέρασαν «λαθραία» κάνοντας μια κίνηση με τα χέρια της μπροστά στα στήθη της, ο Αλμπανέζι επανέλαβε την ίδια κίνηση και μειδιώντας πρόσθεσε «έφερε δύο! Και ήταν όμορφα».
Μετά την αναφορά αυτή του Αλμπανέζι, η αντιπολίτευση τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη από την Τακαΐτσι και από όλες τις γυναίκες κατηγορώντας τον για «ασεβή σχόλια».
Το δεύτερο σφάλμα του Αυστραλού πρωθυπουργού αφορά την ομόλογό του της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, και το δώρο που έκανε κατά την επίσκεψή της στη χώρα των καγκουρό.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έφερε μαζί της στην Αυστραλία δύο πεπόνια προκείμενου με τον τρόπο αυτό να γιορτάσει το άνοιγμα της αγοράς της Αυστραλίας στην ιαπωνική παραγωγή.
Όταν, όμως, η παρουσιάστρια του podcast, Νίκι Όζμπορν, αναρωτήθηκε αν τα πεπόνια πέρασαν «λαθραία» κάνοντας μια κίνηση με τα χέρια της μπροστά στα στήθη της, ο Αλμπανέζι επανέλαβε την ίδια κίνηση και μειδιώντας πρόσθεσε «έφερε δύο! Και ήταν όμορφα».
Anthony Albanese disrespect Japanese culture of gifts pic.twitter.com/qVp91fUqlW— Tracey Chapman 🇦🇺🦘 (@Traceychapo) July 6, 2026
Μετά την αναφορά αυτή του Αλμπανέζι, η αντιπολίτευση τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη από την Τακαΐτσι και από όλες τις γυναίκες κατηγορώντας τον για «ασεβή σχόλια».
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