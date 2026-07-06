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Βρετανικά F-35 αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά σε αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ στην Αρκτική
Βρετανικά F-35 αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά σε αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ στην Αρκτική
Το ρωσικό αεροσκάφος έριξε μεγάλο αριθμό ηχοσημαντήρων σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales»
Στην αναχαίτιση ενός ρωσικού αεροσκάφους στον Αρκτικό Κύκλο προχώρησε η Βρετανία, η οποία ανέπτυξε αεροπλανοφόρο στην περιοχή για την υποστήριξη αποστολών του ΝΑΤΟ.
Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας «Bear F» προσέγγισε επανειλημμένα την ομάδα κρούσης του βρετανικού αεροπλανοφόρου στη Νορβηγική Θάλασσα, πραγματοποιώντας έναν «επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό» ελιγμό στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το ρωσικό αεροσκάφος έριξε μεγάλο αριθμό ηχοσημαντήρων (sonobuoys) – συσκευών που λειτουργούν ως υποβρύχια μικρόφωνα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση υποβρυχίων – σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales».
Τα ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και συνοδεύτηκαν από βρετανικά μαχητικά F-35 που απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο στις 2 Ιουλίου.
Το HMS Prince of Wales – ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Βρετανίας – είναι το πρώτο ευρωπαϊκό αεροπλανοφόρο που πραγματοποιεί επιχειρήσεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ με μαχητικά F-35.
Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένα σούπερ γιότ αξίας 100 εκατ. λιρών που συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κινείται κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας με κατεύθυνση τη Ρωσία.
Μιλώντας στο Politico, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις αρνήθηκε να απαντήσει αν το HMS Prince of Wales παρακολουθούσε το σκάφος, αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε πού βρίσκεται». Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση του γιοτ αποτελεί ακόμη μία ένδειξη – για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από το παρελθόν μου – ότι ο ίδιος [ο Πούτιν] βρίσκεται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση».
Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας «Bear F» προσέγγισε επανειλημμένα την ομάδα κρούσης του βρετανικού αεροπλανοφόρου στη Νορβηγική Θάλασσα, πραγματοποιώντας έναν «επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό» ελιγμό στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το ρωσικό αεροσκάφος έριξε μεγάλο αριθμό ηχοσημαντήρων (sonobuoys) – συσκευών που λειτουργούν ως υποβρύχια μικρόφωνα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση υποβρυχίων – σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales».
BREAKING: The Ministry of Defence says a Russian patrol aircraft “repeatedly approached” the UK’s carrier strike group as it operated in the Arctic last week, and was intercepted by two F-35 fighter jets. | @haynesdeborah— Sky News (@SkyNews) July 6, 2026
Latest: https://t.co/7gBOiIKCi1
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LFzAIBhpPG
Τα ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και συνοδεύτηκαν από βρετανικά μαχητικά F-35 που απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο στις 2 Ιουλίου.
Το HMS Prince of Wales – ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Βρετανίας – είναι το πρώτο ευρωπαϊκό αεροπλανοφόρο που πραγματοποιεί επιχειρήσεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ με μαχητικά F-35.
While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2026
The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/d5wECK4JCL
Η Βρετανία ανέλαβε τη διοίκηση ειδικής δύναμης του ΝΑΤΟΗ εξέλιξη σημειώθηκε, ενώ η Βρετανία ανέλαβε για πρώτη φορά τη διοίκηση της ειδικής δύναμης της Συμμαχίας, την οποία το βρετανικό υπουργείο Άμυνας περιγράφει ως «αιχμή του δόρατος» των ομάδων ταχείας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, με δυνατότητα ανάπτυξης «οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε λίγες ημέρες».
Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένα σούπερ γιότ αξίας 100 εκατ. λιρών που συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κινείται κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας με κατεύθυνση τη Ρωσία.
Μιλώντας στο Politico, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις αρνήθηκε να απαντήσει αν το HMS Prince of Wales παρακολουθούσε το σκάφος, αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε πού βρίσκεται». Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση του γιοτ αποτελεί ακόμη μία ένδειξη – για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από το παρελθόν μου – ότι ο ίδιος [ο Πούτιν] βρίσκεται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση».
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