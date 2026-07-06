Βρετανικά F-35 αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά σε αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ στην Αρκτική

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Η Βρετανία ανέλαβε τη διοίκηση ειδικής δύναμης του ΝΑΤΟ

Στην αναχαίτιση ενός ρωσικού αεροσκάφους στον Αρκτικό Κύκλο προχώρησε η Βρετανία, η οποία ανέπτυξε αεροπλανοφόρο στην περιοχή για την υποστήριξη αποστολών του ΝΑΤΟ.Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας «Bear F» προσέγγισε επανειλημμένα την ομάδα κρούσης του βρετανικού αεροπλανοφόρου στη Νορβηγική Θάλασσα, πραγματοποιώντας έναν «επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό» ελιγμό στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.Σύμφωνα με το υπουργείο, το ρωσικό αεροσκάφος έριξε μεγάλο αριθμό ηχοσημαντήρων (sonobuoys) – συσκευών που λειτουργούν ως υποβρύχια μικρόφωνα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση υποβρυχίων – σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales».Τα ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και συνοδεύτηκαν από βρετανικά μαχητικά F-35 που απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο στις 2 Ιουλίου.Το HMS Prince of Wales – ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Βρετανίας – είναι το πρώτο ευρωπαϊκό αεροπλανοφόρο που πραγματοποιεί επιχειρήσεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ με μαχητικά F-35.Η εξέλιξη σημειώθηκε, ενώ η Βρετανία ανέλαβε για πρώτη φορά τη διοίκηση της ειδικής δύναμης της Συμμαχίας, την οποία το βρετανικό υπουργείο Άμυνας περιγράφει ως «αιχμή του δόρατος» των ομάδων ταχείας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, με δυνατότητα ανάπτυξης «οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε λίγες ημέρες».Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένα σούπερ γιότ αξίας 100 εκατ. λιρών που συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κινείται κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας με κατεύθυνση τη Ρωσία.Μιλώντας στο Politico, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις αρνήθηκε να απαντήσει αν το HMS Prince of Wales παρακολουθούσε το σκάφος, αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε πού βρίσκεται». Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση του γιοτ αποτελεί ακόμη μία ένδειξη – για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από το παρελθόν μου – ότι ο ίδιος [ο Πούτιν] βρίσκεται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση».