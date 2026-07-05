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Αεροσκάφος χτυπήθηκε από πυροτέχνημα κατά την προσγείωση στο Σικάγο: Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, είπε ο πιλότος
Αεροσκάφος χτυπήθηκε από πυροτέχνημα κατά την προσγείωση στο Σικάγο: Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, είπε ο πιλότος
Μετά την άφιξή του, το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από το πρόγραμμα πτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι
Αεροσκάφος της Delta Air Lines φέρεται να χτυπήθηκε από πυροτέχνημα την ώρα που πραγματοποιούσε την προσέγγισή του για προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Midway του Σικάγο, στις 4 Ιουλίου, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα επικοινωνίας των πιλότων με τον πύργο ελέγχου.
Εκπρόσωπος της Delta επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1076, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ατλάντα - Σικάγο, προσγειώθηκε με ασφάλεια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε ανάγκη για αναγκαστική προσγείωση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος.
«Η πτήση 1076 της Delta από την Ατλάντα (ATL) προς το Σικάγο (MDW) φέρεται να ήρθε σε επαφή με πυροτέχνημα κατά την κάθοδο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και κατευθύνθηκε στην πύλη» ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Μετά την άφιξή του, το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από το πρόγραμμα πτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα στις 19:36 (τοπική ώρα) και προσγειώθηκε στο Midway του Σικάγο στις 20:38.
«Μόλις χτύπησε ένα πυροτέχνημα το αεροπλάνο μας» ακούγεται να λέει ο πιλότος στον πύργο ελέγχου. «Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο στο αεροσκάφος, οπότε θα πρέπει να το ελέγξουμε όταν φτάσουμε στην πύλη. Ελπίζουμε ότι ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα που εξερράγη από κάτω, αλλά σίγουρα νιώσαμε ένα δυνατό χτύπημα» πρόσθεσε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσύχναστα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα στις ΗΠΑ, λόγω των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, με αυξημένη επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια και δεκάδες εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 200 ποδιών όταν το πλήρωμα ανέφερε το περιστατικό. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε τον πιλότο ότι υπήρχαν «πολλαπλές» αναφορές για πυροτεχνήματα στην περιοχή και ότι είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης.
Εκπρόσωπος της Delta επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1076, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ατλάντα - Σικάγο, προσγειώθηκε με ασφάλεια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε ανάγκη για αναγκαστική προσγείωση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος.
«Η πτήση 1076 της Delta από την Ατλάντα (ATL) προς το Σικάγο (MDW) φέρεται να ήρθε σε επαφή με πυροτέχνημα κατά την κάθοδο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και κατευθύνθηκε στην πύλη» ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Μετά την άφιξή του, το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από το πρόγραμμα πτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα στις 19:36 (τοπική ώρα) και προσγειώθηκε στο Midway του Σικάγο στις 20:38.
«Μόλις χτύπησε ένα πυροτέχνημα το αεροπλάνο μας» ακούγεται να λέει ο πιλότος στον πύργο ελέγχου. «Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο στο αεροσκάφος, οπότε θα πρέπει να το ελέγξουμε όταν φτάσουμε στην πύλη. Ελπίζουμε ότι ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα που εξερράγη από κάτω, αλλά σίγουρα νιώσαμε ένα δυνατό χτύπημα» πρόσθεσε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσύχναστα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα στις ΗΠΑ, λόγω των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, με αυξημένη επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια και δεκάδες εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 200 ποδιών όταν το πλήρωμα ανέφερε το περιστατικό. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε τον πιλότο ότι υπήρχαν «πολλαπλές» αναφορές για πυροτεχνήματα στην περιοχή και ότι είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης.
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