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Τραμπ για Νετανιάχου: «Τα πάμε πολύ καλά, ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»
Τραμπ για Νετανιάχου: «Τα πάμε πολύ καλά, ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»
Πιθανή επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο μέσα στις επόμενες εβδομάδες
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να μεταβεί στον Λευκό Οίκο ήδη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξέρει ποιος από τους δύο ηγέτες είναι "το αφεντικό".
"Τα πάμε πολύ καλά. (Ο Νετανιάχου) ξέρει ποιος είναι το αφεντικό", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, ωστόσο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τον Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο απείλησε τις συνομιλίες με το Ιράν.
Ισραηλινός αξιωματούχος που ρωτήθηκε από το Axios υπογράμμισε ωστόσο ότι η επίσκεψη αυτή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.
"Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα", διευκρίνισε.
Την Παρασκευή, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν "σύντομα" στις Ηνωμένες Πολιτείες.
"Ο πρωθυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εγγυητές της ελευθερίας στον κόσμο και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών", είχε δηλώσει το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωση.
"Τα πάμε πολύ καλά. (Ο Νετανιάχου) ξέρει ποιος είναι το αφεντικό", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, ωστόσο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει δημόσια τον Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο απείλησε τις συνομιλίες με το Ιράν.
Ισραηλινός αξιωματούχος που ρωτήθηκε από το Axios υπογράμμισε ωστόσο ότι η επίσκεψη αυτή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.
"Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα", διευκρίνισε.
Την Παρασκευή, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν "σύντομα" στις Ηνωμένες Πολιτείες.
"Ο πρωθυπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εγγυητές της ελευθερίας στον κόσμο και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών", είχε δηλώσει το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωση.
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