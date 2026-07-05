Σχεδόν 3.000 νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σταματούν οι έρευνες ξένων ομάδων για επιζώντες, δείτε βίντεο

Πάνω από 16.000 τραυματίες και χιλιάδες άστεγοι – Η Λα Γουάιρα μετρά τις μεγαλύτερες καταστροφές





Στην πόλη Λα Γουάιρα, που υπέστη το χειρότερο χτύπημα, σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν την 24η Ιουνίου. Χιλιάδες σεισμοπαθείς βρίσκονται ακόμη στον δρόμο, ή έχουν βρει καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς άλλη προοπτική.







«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα -- συνεχίζουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίσκο Σάσκια, εθελοντής διασώστης και διερμηνέας, 38 ετών, μπροστά στο Ocean Beach, κτίριο στη συνοικία Πλάγια Γκράντε. Μηχανήματα απομάκρυναν συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.







Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16.592 τραυματίστηκαν στον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.



Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και τουλάχιστον 856 κτίρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές, κατά την ίδια πηγή.



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Ο δυο σεισμικές δονήσεις, με διαφορά 39 δευτερολέπτων η μια από την άλλη, χτύπησαν κυρίως τη βόρεια Βενεζουέλα και βύθισαν τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.



Στους δρόμους στη Γουάιρα, οι ξένοι διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας είναι ολοένα πιο λίγοι.



διπλός σεισμός που προκάλεσε ανείπωτη καταστροφή στη βόρεια Βενεζουέλα στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο ακόμη προκαταρκτικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο, καθώς οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης προοδευτικά σταματούν πλέον την αναζήτηση για επιζήσαντες στα συντρίμμια κτιρίων.Στην πόλη Λα Γουάιρα, που υπέστη το χειρότερο χτύπημα, σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν την 24η Ιουνίου. Χιλιάδες σεισμοπαθείς βρίσκονται ακόμη στον δρόμο, ή έχουν βρει καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς άλλη προοπτική.«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα -- συνεχίζουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίσκο Σάσκια, εθελοντής διασώστης και διερμηνέας, 38 ετών, μπροστά στο Ocean Beach, κτίριο στη συνοικία Πλάγια Γκράντε. Μηχανήματα απομάκρυναν συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.«Πιστεύουμε ακόμη πως θα βρούμε ανθρώπους ζωντανούς, δεν χάνουμε την ελπίδα», πρόσθεσε, καθώς οι ομάδες από το Βιετνάμ και το Μεξικό, οι οποίες στάλθηκαν στη χώρα για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έφευγαν.Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16.592 τραυματίστηκαν στον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και τουλάχιστον 856 κτίρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές, κατά την ίδια πηγή.Ο δυο σεισμικές δονήσεις, με διαφορά 39 δευτερολέπτων η μια από την άλλη, χτύπησαν κυρίως τη βόρεια Βενεζουέλα και βύθισαν τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.Στους δρόμους στη Γουάιρα, οι ξένοι διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας είναι ολοένα πιο λίγοι.





Οι ομάδες που έστειλαν οι ΗΠΑ, η Χιλή και άλλες χώρες έχουν αρχίσει προετοιμασίες για να φύγουν. Ανάμεσά τους, πυροσβέστες από την κομητεία του Λος Άντζελες, ομάδες από τη Φλόριντα και τη Βιρτζίνια, είπαν μέλη τους στο AFP.







Το παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων σε καταστροφές του είδους θεωρείται πως κλείνει σε 72 ώρες, ή αλλιώς τρεις ημέρες, σύμφωνα με ειδικούς.







Κι όμως, την Πέμπτη, διασώστες κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό άνδρα θαμμένο στα συντρίμμια για οκτώ ημέρες, σπάνια χαρμόσυνη στιγμή μέσα στην τραγωδία.







Η πρωτεύουσα Καράκας υπέστη επίσης πλήγματα, κτίρια κατέρρευσαν, άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αλλά η κατάσταση δεν συγκρίνεται με τη Γουάιρα.



Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικής έρευνας (USGS), ο σεισμός των 7,5 σεισμών ήταν ο πιο ισχυρός που έπληξε τη Βενεζουέλα, χώρα σχεδόν 30 εκατομμυρίων κατοίκων με την οικονομία σε πολυετή κρίση, από το 1900.



«Αλληλεγγύη» Χθες η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες παρασημοφόρησε διασώστες που μετέβησαν στη χώρα από τη Βρετανία, το Κατάρ, τη Γαλλία, την Ινδία, τα νησιά Μπαρμπάντος, τη Βραζιλία, την Αργεντινή. Πέρασε ακόμη μετάλλια σε κάποιους από τους ειδικά εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό παγιδευμένων σκύλους.



«Αυτή η οικουμενική αλληλεγγύη πρέπει να εμπνεύσει τους λαούς όλου του κόσμου», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής.







Η υπηρεσιακή πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία μετά την αιχμαλώτιση του πρώην αρχηγού του κράτους Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας τον Ιανουάριο, δέχεται επικρίσεις για την ανεπάρκεια σωστικών συνεργείων και μέσων ως την άφιξη ξένων αποστολών.







Στην Καραβαγιέδα, στην πολιτεία Γουάιρα, δεκάδες φτωχές οικογένειες ζούσαν σε δωδεκαώροφες πολυκατοικίες, γνωστές με την ονομασία Έργα Λαϊκής Εξουσίας 26 και 27.



Από τα κτίρια αυτά δεν απομένουν παρά βουνά από συντρίμμια. Ανάμεσά τους, εθελοντές, εξαντλημένοι, συνεχίζουν πεισματικά σκληρές και άχαρες προσπάθειες να ανασύρουν τα πτώματα μελών οικογενειών που αποδεκατίστηκαν.



Ζουν κάτι σαν «ταινία φρίκης»: «γλιτώσαμε από τον πόλεμο, αλλά όχι από τη φύση», σχολίασε η Σελίδα Σεκέρα, 43χρονη εθελόντρια, με το πρόσωπο και τα ρούχα της γεμάτα σκόνη. Η νοικοκυρά στέκεται στο πλευρό φίλου της που τα έχασε όλα. Η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά, 6, 10 και 12 ετών, κοιμούνταν στο κρεβάτι τους όταν καταπλακώθηκαν καθώς το κτίριο κατέρρεε, εξήγησε.



Η οικογένειά του συνεχίζει να μην έχει εντοπιστεί.



Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει αριθμό των αγνοουμένων μέχρι τώρα.



Ο ΟΗΕ υπολογίζει πως μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000.