Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Καταιγίδα χάλασε τα σχέδια του Τραμπ για τη μεγάλη γιορτή των 250 χρόνων ανεξαρτησίας, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκε το National Mall στην Ουάσιγκτον πριν από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου
«Το Freedom 250 θα ενημερώσει για το πρόγραμμα και το εκ νέου άνοιγμα των εισόδων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της διοργάνωσης, Ντανιέλ Άλβαρες, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε μουσεία και ομοσπονδιακά κτίρια κοντά στο National Mall.
"The safety of our guests, performers, and staff is our top priority. Due to approaching severe storms, Freedom 250, United States Secret Service, United States Park Police, National Park Service, the Federal Emergency Management Agency, and all public safety partners are asking… pic.twitter.com/6uV5EecGQA— Freedom 250 (@Freedom250) July 4, 2026
Το μετρό της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι αρκετοί υπόγειοι σταθμοί ήταν διαθέσιμοι για όσους αναζητούσαν προστασία από την κακοκαιρία.
The Great American State Fair & FIFA Fan Zone on the National Mall are now both completely cleared out to due nearby severe weather. National Guard and local law enforcement were ushering people out. Unclear if/when they will reopen. Thousands now wandering nearby streets. pic.twitter.com/IKVe4AZIuH— Bill Melugin (@BillMelugin_) July 4, 2026
Έκλεισαν προσωρινά τα σημεία ελέγχου πριν από την ομιλία ΤραμπΣτην Ουάσιγκτον, η διακοπή ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις στο Great American State Fair που καλούσαν τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.
🚨 #BREAKING: The Freedom 250 rally on the National Mall is being evacuated as severe weather moves into the area, with officials directing attendees to leave due to safety concerns.#Breaking #Freedom250 #NationalMall #WeatherAlert #WashingtonDC https://t.co/d9Jd1qPRBW pic.twitter.com/CrzJ2QwS8l— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 5, 2026
Καθώς η εντολή εκκένωσης μεταδιδόταν από τα μεγάφωνα στο National Mall, ορισμένοι παρέμεναν στο σημείο συζητώντας, ενώ άλλοι κατευθύνονταν προς τις εξόδους. Μέλη της Εθνοφρουράς ζητούσαν από τον κόσμο να αποχωρήσει.
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τα σημεία ελέγχου ασφαλείας για τους επισκέπτες ενόψει της ομιλίας του Τραμπ, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει περίπου στις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).
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