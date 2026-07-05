Καταιγίδα χάλασε τα σχέδια του Τραμπ για τη μεγάλη γιορτή των 250 χρόνων ανεξαρτησίας, δείτε βίντεο

Εκκενώθηκε το National Mall στην Ουάσιγκτον πριν από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου





«Το Freedom 250 θα ενημερώσει για το πρόγραμμα και το εκ νέου άνοιγμα των εισόδων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της διοργάνωσης, Ντανιέλ Άλβαρες, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε μουσεία και ομοσπονδιακά κτίρια κοντά στο National Mall.







Το μετρό της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι αρκετοί υπόγειοι σταθμοί ήταν διαθέσιμοι για όσους αναζητούσαν προστασία από την κακοκαιρία.







Έκλεισαν προσωρινά τα σημεία ελέγχου πριν από την ομιλία Τραμπ Στην Ουάσιγκτον, η διακοπή ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις στο Great American State Fair που καλούσαν τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.



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Καθώς η εντολή εκκένωσης μεταδιδόταν από τα μεγάφωνα στο National Mall, ορισμένοι παρέμεναν στο σημείο συζητώντας, ενώ άλλοι κατευθύνονταν προς τις εξόδους. Μέλη της Εθνοφρουράς ζητούσαν από τον κόσμο να αποχωρήσει.



Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τα σημεία ελέγχου ασφαλείας για τους επισκέπτες ενόψει της ομιλίας του Τραμπ, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει περίπου στις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).



Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον επηρεάστηκαν από σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διατάξουν την εκκένωση του National Mall λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού προέδρου.«Το Freedom 250 θα ενημερώσει για το πρόγραμμα και το εκ νέου άνοιγμα των εισόδων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της διοργάνωσης, Ντανιέλ Άλβαρες, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε μουσεία και ομοσπονδιακά κτίρια κοντά στο National Mall.Το μετρό της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι αρκετοί υπόγειοι σταθμοί ήταν διαθέσιμοι για όσους αναζητούσαν προστασία από την κακοκαιρία.Στην Ουάσιγκτον, η διακοπή ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις στο Great American State Fair που καλούσαν τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.Καθώς η εντολή εκκένωσης μεταδιδόταν από τα μεγάφωνα στο National Mall, ορισμένοι παρέμεναν στο σημείο συζητώντας, ενώ άλλοι κατευθύνονταν προς τις εξόδους. Μέλη της Εθνοφρουράς ζητούσαν από τον κόσμο να αποχωρήσει.Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τα σημεία ελέγχου ασφαλείας για τους επισκέπτες ενόψει της ομιλίας του Τραμπ, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει περίπου στις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).

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