Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογαλία Φωτιά Καύσωνας

Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα

Έπειτα από σφοδρό κύμα καύσωνα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού

Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα
Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη βόρεια Πορτογαλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει από την Πέμπτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης ενώ εννέα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας, περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, με τη συνδρομή 380 πυροσβεστικών οχημάτων και οκτώ αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.


Στρατιωτική μονάδα από την Ισπανία συμμετέχει στις επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενη στο αίτημα που απηύθυνε την Παρασκευή η πορτογαλική κυβέρνηση, η οποία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει αυτές τις ενισχύσεις, όπως και επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Βάσει απολογισμού που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής η πορτογαλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου, έχει κάψει μια επιφάνεια που υπολογίζεται σε 100.000 στρέμματα.

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Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα
Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα


Έπειτα από σφοδρό κύμα καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας εξ αυτών έχει υποστεί εγκαύματα και ο άλλος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, η φωτιά στη Βουζέλα είναι η μοναδική μεγάλη πυρκαγιά στη χώρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό 13 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Ο μέγιστος συναγερμός θα παραμείνει σε ισχύ αύριο σε επτά περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

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