Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μεγάλη φωτιά στη βόρεια Πορτογαλία: Πάνω από χίλιοι πυροσβέστες στα μέτωπα, στάχτη 100.000 στρέμματα
Έπειτα από σφοδρό κύμα καύσωνα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού
Σύμφωνα με την υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας, περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, με τη συνδρομή 380 πυροσβεστικών οχημάτων και οκτώ αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
FY3F's west pass,— Peter (@petermeteor) July 4, 2026
crop: a pretty massive wildfire at Portugal🔥 pic.twitter.com/rlQYche8Zu
Graves incendios en Portugal, con 9 personas heridas y otras 24 atendidas.— sobreincendiosforestales (@sobreincdforstl) July 4, 2026
Se ha activado el Mecanismo europeo de protección civil y España colabora con el envio de unidades de la UME y dos FOCA.
El más grave el #IFVouzela con más de 12.000 ha quemadashttps://t.co/aINUFXzaWo pic.twitter.com/v8N7XaaXeC
Βάσει απολογισμού που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής η πορτογαλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου, έχει κάψει μια επιφάνεια που υπολογίζεται σε 100.000 στρέμματα.
A large wildfire near Vouzela in central Portugal spread overnight across three municipalities, burning over 2,400 hectares, injuring six people and forcing village evacuations, with nearly 1,000 firefighters and eight aircraft deployed to tackle the blaze https://t.co/GzfxgDSGiq pic.twitter.com/v5KgKj9IPt— Reuters (@Reuters) July 3, 2026
Έπειτα από σφοδρό κύμα καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας εξ αυτών έχει υποστεί εγκαύματα και ο άλλος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες διάσωσης.
Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό 13 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Ο μέγιστος συναγερμός θα παραμείνει σε ισχύ αύριο σε επτά περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.
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