Επανεκλογή Βάιντελ και Χρουπάλα στην ηγεσία της AfD - Φαρσέρ έπαιζε από τα μεγάφωνα... τη μουσική του κακού των Star Wars

Ίσως σύντομα να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας, λένε οι συναρχηγοί ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων των επόμενων μηνών





Η Τίνο Χρουπάλα, έλαβε σήμερα 70,05%, όταν το 2024 είχε εξασφαλίσει ποσοστό 82,7%.







Από την άλλη πλευρά η Αλίς Βάιντελ δεν θεωρείται συνεπής, καθώς εδώ και χρόνια, όπως αναφέρει το δίκτυο n-tv, η ζωή της επικεντρώνεται στη σύζυγο και τα παιδιά της στην Ελβετία, την οποία φαίνεται απρόθυμη να εγκαταλείψει, εκτός από τις εβδομάδες των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων.







Την ώρα που ψήφιζαν οι σύνεδροι για τις θέσεις των αναπληρωτών ακουγόταν από τα μεγάφωνα στην αίθουσα το Imperial March, το μουσικό θέμα από το «



Δεν ήταν έμπνευση -ή έστω λάθος- του dj αλλά έργο φαρσέρ.



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Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά τέσσερα ηχεία.



Ωστόσο το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ευθύνονται για την ενέργεια δεν έχουν ταυτοποιηθεί.



«Σύντομα θα κυβερνήσουμε» Στις ομιλίες τους σήμερα, οι δύο επικεφαλής εστίασαν στην αξίωση του AfD για εξουσία.



Οι πρόεδροι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) επιβεβαιώθηκαν στις θέσεις τους από το συνέδριο του κόμματος το οποίο πραγματοποιείται στην Ερφούρτη. Άλις Βάιντελ έλαβε το 81,3% των ψήφων των συνέδρων, βελτιώνοντας ελαφρώς την προηγούμενη επίδοσή της. Πριν από δύο χρόνια είχε ψηφιστεί από το 79,8%, ενώ ο συμπρόεδρός της,, έλαβε σήμερα 70,05%, όταν το 2024 είχε εξασφαλίσει ποσοστό 82,7%.Και οι δύο υποψήφιοι αντιμετωπίζουν κριτική από μερίδα του κόμματός τους: Οι πολιτικοί από τη δυτική Γερμανία κατηγορούν τον Τίνο Χρουπάλα ότι είναι πολύ κοντά στη Ρωσία και ότι ασκεί κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Από την άλλη πλευρά η Αλίς Βάιντελ δεν θεωρείται συνεπής, καθώς εδώ και χρόνια, όπως αναφέρει το δίκτυο n-tv, η ζωή της επικεντρώνεται στη σύζυγο και τα παιδιά της στην Ελβετία, την οποία φαίνεται απρόθυμη να εγκαταλείψει, εκτός από τις εβδομάδες των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων.Την ώρα που ψήφιζαν οι σύνεδροι για τις θέσεις των αναπληρωτών ακουγόταν από τα μεγάφωνα στην αίθουσα το, το μουσικό θέμα από το « Star Wars » που σχετίζεται με τον κακό Νταρθ Βέιντερ.Δεν ήταν έμπνευση -ή έστω λάθος- του dj αλλά έργο φαρσέρ.Οι τεχνικοί, όπως αναφέρει η Deutsche Welle, εντόπισαν τουλάχιστον ένα ηχείο Bluetooth κρυμμένο πίσω από κουρτίνα κοντά στην οροφή της αίθουσας.Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά τέσσερα ηχεία.Ωστόσο το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ευθύνονται για την ενέργειαΣτις ομιλίες τους σήμερα, οι δύο επικεφαλής εστίασαν στην αξίωση του AfD για εξουσία.

«Είμαστε το νέο λαϊκό κόμμα στη Γερμανία», δήλωσε η Βάιντελ. «Θα κερδίσουμε», τόνισε ο Χρούπαλα, αναφερόμενος στις εκλογές των κρατιδίων στη Σαξονία-Άνχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία τον Σεπτέμβριο. «Ίσως σύντομα να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας», είπε χαρακτηριστικά.



Στο πλαίσιο του συνεδρίου, αφαιρέθηκε τελικά από την ημερήσια διάταξη μια δυνητικά αμφιλεγόμενη πρόταση του ακροδεξιού ηγέτη του κρατιδίου της Θουριγγίας, Μπιερν Χέκε, ο οποίος ζητούσε να καταργηθεί η λεγόμενη «λίστα ασυμβίβαστου» του κόμματος. Η λίστα ρυθμίζει σε ποιες εξτρεμιστικές οργανώσεις απαγορεύεται να ανήκουν τα μέλη του κόμματος και ο Χέκε θέλει να ανοίξει η AfD σε άτομα από ακόμη πιο ριζοσπαστικούς κύκλους, όπως μέλη του «Κινήματος Ταυτότητας», με τα οποία αυτός και άλλοι στο κόμμα διατηρούν ήδη στενή επαφή.



Από την οπτική γωνία του Χέκε, μόνο οι οργανώσεις που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν βίαια την κοινοβουλευτική δημοκρατία με μια δικτατορία θα πρέπει να θεωρούνται εξτρεμιστικές. Υπό την πίεση της ηγεσίας του κόμματος η πρόταση αποσύρθηκε, ωστόσο η Βάιντελ έχει δεσμευτεί ότι η νεοεκλεγείσα ομοσπονδιακή εκτελεστική επιτροπή του κόμματος «θα αναθεωρήσει τον κατάλογο των ασύμβατων οργανώσεων εντός ενός έτους, χρησιμοποιώντας ένα σαφές σύνολο κριτηρίων».