Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθη άνδρας που σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ για να κρεμάσει μια αμερικανική σημαία, δείτε βίντεο
Συνελήφθη άνδρας που σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ για να κρεμάσει μια αμερικανική σημαία, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκαν η πλατεία και δύο όροφοι του μνημείου – Ο αναρριχητής δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα του
Ένας άνδρας συνελήφθη αφότου σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ και κρέμασε μια αμερικανική σημαία σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν η πλατεία και δύο όροφοι του μνημείου, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.
Ο άνδρας έγινε αντιληπτός γύρω στις 3.45 το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς σκαρφάλωνε στον Πύργο του Άιφελ μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ορόφου και κρεμούσε μια αμερικανική σημαία, διευκρίνισε η ίδια πηγή. Συνελήφθη μόλις έφτασε στον τρίτο όροφο.
Ο αναρριχητής δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της κίνησής του αυτής, δήλωσε η ίδια πηγή.
Τέθηκε υπό κράτηση γιατί "έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων" στο αστυνομικό τμήμα του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, πρόσθεσε.
Την αμερικανική σημαία κατέβασε η ομάδα επέμβασης και προστασίας (GIP) της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης και Κυκλοφορίας (DOPC) της αστυνομίας του Παρισιού.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν σήμερα την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, η υπογραφή της οποίας σηματοδότησε τη ρήξη δεκατριών αποικιών με το βρετανικό Στέμμα.
Χθες, βράδυ Παρασκευής, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα χρώματα αυτής της 250ής επετείου, με τα γράμματα USA και τον αριθμό 250, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, να λάμπουν στο επίπεδο του πρώτου ορόφου.
Ο άνδρας έγινε αντιληπτός γύρω στις 3.45 το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς σκαρφάλωνε στον Πύργο του Άιφελ μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ορόφου και κρεμούσε μια αμερικανική σημαία, διευκρίνισε η ίδια πηγή. Συνελήφθη μόλις έφτασε στον τρίτο όροφο.
🟡FLASH | Un homme a escaladé la Tour Eiffel samedi après-midi pour y accrocher un drapeau américain.— Direct Brut (@DirectBrut) July 4, 2026
Il a été interpellé au 3e étage par les forces de l’ordre.
Aucune explication n’a été donnée sur ses motivations. pic.twitter.com/KtnzkKg1xE
Ο αναρριχητής δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της κίνησής του αυτής, δήλωσε η ίδια πηγή.
Τέθηκε υπό κράτηση γιατί "έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων" στο αστυνομικό τμήμα του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού, πρόσθεσε.
A Memecoin man* climbed the Eiffel Tower to celebrate 250 years of independence 🇺🇸 https://t.co/gbUgdK413I pic.twitter.com/WKr7XqvIBk— Memecoin (@thememecoincult) July 4, 2026
Την αμερικανική σημαία κατέβασε η ομάδα επέμβασης και προστασίας (GIP) της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης και Κυκλοφορίας (DOPC) της αστυνομίας του Παρισιού.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν σήμερα την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, στις ανατολικές ΗΠΑ, η υπογραφή της οποίας σηματοδότησε τη ρήξη δεκατριών αποικιών με το βρετανικό Στέμμα.
Χθες, βράδυ Παρασκευής, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε στα χρώματα αυτής της 250ής επετείου, με τα γράμματα USA και τον αριθμό 250, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, να λάμπουν στο επίπεδο του πρώτου ορόφου.
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