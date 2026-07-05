Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο
Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο
Ο 86χρονος Πολ Πελόζι χτύπησε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια – Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, λένε οι αρχές
Σε νέο περιστατικό με τις αρχές ενεπλάκη ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο τροχαίου στην Καλιφόρνια αφού χτύπησε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο 86χρονος δεν συνελήφθη, ωστόσο οι αρχές εισηγήθηκαν την άσκηση κατηγορίας σε βαθμό πλημμελήματος.
Ο 86χρονος οδηγούσε την Παρασκευή το καφέ κάμπριο αυτοκίνητό του στο Γιούντβιλ, στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Καλιφόρνιας, όταν προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που ήταν νόμιμα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Νάπα.
Μετά τη σύγκρουση σταμάτησε για λίγο, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Τον εντόπισαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοί
Μάρτυρας που είδε το τροχαίο κάλεσε την άμεση δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον Πελόζι σε δρόμο περίπου 400 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του είχε υποστεί ζημιές.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε πως είχε χτυπήσει κάτι, αλλά δεν ήταν σίγουρος πότε συνέβη ή τι είχε προκαλέσει τις ζημιές.
Οι αρχές παρέπεμψαν την υπόθεσή του στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV), προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί, μια διαδικασία που σύμφωνα με τους αξιωματούχους εφαρμόζεται συχνά σε ηλικιωμένους οδηγούς.
Ο Πελόζι δεν συνελήφθη, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Ωστόσο, το γραφείο του σερίφη εισηγήθηκε την άσκηση κατηγορίας σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη σημείου ατυχήματος.
Το 2022 είχε δηλώσει ένοχος για πλημμεληματικές κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Νάπα και είχε καταδικαστεί σε πέντε ημέρες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης.
Ο 86χρονος οδηγούσε την Παρασκευή το καφέ κάμπριο αυτοκίνητό του στο Γιούντβιλ, στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Καλιφόρνιας, όταν προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που ήταν νόμιμα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Νάπα.
Μετά τη σύγκρουση σταμάτησε για λίγο, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Τον εντόπισαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοί
Μάρτυρας που είδε το τροχαίο κάλεσε την άμεση δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον Πελόζι σε δρόμο περίπου 400 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του είχε υποστεί ζημιές.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε πως είχε χτυπήσει κάτι, αλλά δεν ήταν σίγουρος πότε συνέβη ή τι είχε προκαλέσει τις ζημιές.
Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ – Εξετάζεται αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγείΌπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη, ο Πολ Πελόζι δεν είχε αλκοόλ στον οργανισμό του.
Οι αρχές παρέπεμψαν την υπόθεσή του στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV), προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί, μια διαδικασία που σύμφωνα με τους αξιωματούχους εφαρμόζεται συχνά σε ηλικιωμένους οδηγούς.
Ο Πελόζι δεν συνελήφθη, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Ωστόσο, το γραφείο του σερίφη εισηγήθηκε την άσκηση κατηγορίας σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη σημείου ατυχήματος.
Η προηγούμενη καταδίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλΔεν είναι η πρώτη φορά που ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι βρίσκεται αντιμέτωπος με υπόθεση που αφορά την οδήγησή του.
Το 2022 είχε δηλώσει ένοχος για πλημμεληματικές κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Νάπα και είχε καταδικαστεί σε πέντε ημέρες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης.
Τελικά παρέμεινε στη φυλακή για δύο ημέρες, ενώ έλαβε πίστωση άλλων δύο ημερών λόγω καλής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να του απομείνει μία ημέρα συμμετοχής σε πρόγραμμα εργασίας στο δικαστήριο.
Στο πλαίσιο των όρων επιτήρησης, υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει τρίμηνο πρόγραμμα για οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ και να εγκαταστήσει ειδική συσκευή στο όχημά του, η οποία απαιτεί τεστ αναπνοής πριν ξεκινήσει ο κινητήρας.
Επίσης, διατάχθηκε να πληρώσει περίπου 5.000 δολάρια ως αποζημίωση για ιατρικά έξοδα και απώλεια εισοδήματος του θύματος, καθώς και σχεδόν 2.000 δολάρια σε πρόστιμα.
Την ίδια χρονιά, ο Πολ Πελόζι είχε δεχθεί βίαιη επίθεση με σφυρί στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο πλαίσιο των όρων επιτήρησης, υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει τρίμηνο πρόγραμμα για οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ και να εγκαταστήσει ειδική συσκευή στο όχημά του, η οποία απαιτεί τεστ αναπνοής πριν ξεκινήσει ο κινητήρας.
Επίσης, διατάχθηκε να πληρώσει περίπου 5.000 δολάρια ως αποζημίωση για ιατρικά έξοδα και απώλεια εισοδήματος του θύματος, καθώς και σχεδόν 2.000 δολάρια σε πρόστιμα.
Την ίδια χρονιά, ο Πολ Πελόζι είχε δεχθεί βίαιη επίθεση με σφυρί στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα