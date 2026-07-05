Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο

Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ – Εξετάζεται αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί

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Η προηγούμενη καταδίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε νέο περιστατικό με τις αρχές ενεπλάκη ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο τροχαίου στην Καλιφόρνια αφού χτύπησε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο 86χρονος δεν συνελήφθη, ωστόσο οι αρχές εισηγήθηκαν την άσκηση κατηγορίας σε βαθμό πλημμελήματος.Ο 86χρονος οδηγούσε την Παρασκευή το καφέ κάμπριο αυτοκίνητό του στο Γιούντβιλ, στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Καλιφόρνιας, όταν προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που ήταν νόμιμα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Νάπα.Μετά τη σύγκρουση σταμάτησε για λίγο, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Τον εντόπισαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοίΜάρτυρας που είδε το τροχαίο κάλεσε την άμεση δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον Πελόζι σε δρόμο περίπου 400 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του είχε υποστεί ζημιές.Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε πως είχε χτυπήσει κάτι, αλλά δεν ήταν σίγουρος πότε συνέβη ή τι είχε προκαλέσει τις ζημιές.Όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη, ο Πολ Πελόζι δεν είχε αλκοόλ στον οργανισμό του.Οι αρχές παρέπεμψαν την υπόθεσή του στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV), προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί, μια διαδικασία που σύμφωνα με τους αξιωματούχους εφαρμόζεται συχνά σε ηλικιωμένους οδηγούς.Ο Πελόζι δεν συνελήφθη, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Ωστόσο, το γραφείο του σερίφη εισηγήθηκε την άσκηση κατηγορίας σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη σημείου ατυχήματος.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι βρίσκεται αντιμέτωπος με υπόθεση που αφορά την οδήγησή του.Το 2022 είχε δηλώσει ένοχος για πλημμεληματικές κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Νάπα και είχε καταδικαστεί σε πέντε ημέρες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης.