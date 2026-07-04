Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, το Ιράν οργανώνει μία από τις μεγαλύτερες κηδείες στην ιστορία του - Μαύρα λάβαρα, κόκκινες σημαίες και αυστηρά μέτρα για τις εξαήμερες τελετές