Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες

Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του, στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ