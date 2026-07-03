Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Αλί Χαμενεΐ Ισλαμική Δημοκρατία σορός Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες

Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του, στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες
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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στάθηκε μπροστά στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Πεζεσκιάν συνοδεύοταν από μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προέδρου του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο να προσεύχεται μπροστά στο φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη, πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο τουρμπάνι.



Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες


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Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, προσκύνημα από τον Πεζεσκιάν -Δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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