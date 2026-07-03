Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά την εκεχειρία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον κατέστησε δυνατό να τεθεί σε ισχύ μια επισφαλής εκεχειρία στον Λίβανο από την 21η Ιουνίου