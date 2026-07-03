Συναγερμός για επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Αλάσκα, πάνω από 100 επιβάτες νόσησαν, βίντεο

Το πλοίο Ruby Princess της Princess Cruises έδεσε χθες στο Σαν Φρανσίσκο, έχοντας καταγράψει 102 ασθενείς επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος με συμπτώματα με συμπτώματα εμετού και διάρροιας