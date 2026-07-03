Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας «Η Οδύσσεια», επειδή γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα

«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara