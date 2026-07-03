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Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας «Η Οδύσσεια», επειδή γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα
Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας «Η Οδύσσεια», επειδή γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα
«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα κάλεσε σήμερα σε μποϊκοτάζ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν "Η Οδύσσεια", επειδή κάποια γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα, μια διαφιλονικούμενη περιοχή που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο.
«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara Μαρία Κάριον, σε ανακοίνωσή της.
Η Δυτική Σαχάρα, πρώην ισπανική αποικία μέχρι το 1975, θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ.
Μια σύγκρουση εδώ και 50 χρόνια έχει φέρει αντιμέτωπο το Μαρόκο με τους αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζονται από την Αλγερία.
Το Μαρόκο θεωρεί την περιφέρεια της Δυτικής Σαχάρας αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του.
Μια κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου "Η Οδύσσεια", η οποία κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι, γυρίστηκε εν μέρει στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας.
Η ταινία έχει ένα εντυπωσιακό καστ: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν, μεταξύ άλλων αστέρων της μεγάλης οθόνης.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα, σε ανακοίνωσή του, προέτρεψε «το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την πόλη Ντάχλα (...) ως μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων».
Πέρυσι, το FiSahara είχε ήδη πιέσει τον Νόλαν να μην χρησιμοποιήσει υλικό που γυρίστηκε στη Ντάχλα.
Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα το 2012, δήλωσε ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν «να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού των Σαχράουι».
«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara Μαρία Κάριον, σε ανακοίνωσή της.
Η Δυτική Σαχάρα, πρώην ισπανική αποικία μέχρι το 1975, θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ.
#FiSahara llama al boicot de #LaOdisea, de #ChristopherNolan, por rodar en el #SáharaOccidental ilegalmente ocupado por #Marruecos. Que ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no salga gratis.#TheOdyssey #LondonPremiere #BoycotTheOdyssey https://t.co/SZPvjf3rnB pic.twitter.com/JLasIEOZ7G— FiSahara (@FiSahara) July 3, 2026
Μια σύγκρουση εδώ και 50 χρόνια έχει φέρει αντιμέτωπο το Μαρόκο με τους αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζονται από την Αλγερία.
Το Μαρόκο θεωρεί την περιφέρεια της Δυτικής Σαχάρας αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του.
Μια κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου "Η Οδύσσεια", η οποία κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι, γυρίστηκε εν μέρει στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας.
Η ταινία έχει ένα εντυπωσιακό καστ: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν, μεταξύ άλλων αστέρων της μεγάλης οθόνης.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα, σε ανακοίνωσή του, προέτρεψε «το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την πόλη Ντάχλα (...) ως μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων».
Πέρυσι, το FiSahara είχε ήδη πιέσει τον Νόλαν να μην χρησιμοποιήσει υλικό που γυρίστηκε στη Ντάχλα.
Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα το 2012, δήλωσε ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν «να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού των Σαχράουι».
Το FiSahara, που πραγματοποιείται ετησίως σε καταυλισμούς προσφύγων των Σαχράουι στην Αλγερία, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διοργανώνει προβολές ταινιών και πολιτιστικά εργαστήρια και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα.
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