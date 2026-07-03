Ισόβια στους υποστηρικτές του ISIS που δολοφόνησαν και πέταξαν στους κροκόδειλους ζευγάρι Βρετανών στη Ν. Αφρική

Οι δύο Βρετανοί βοτανολόγοι συνέλεγαν αυτοφυή φυτά και σπόρους, πριν οι σοροί τους εντοπιστούν σε ποτάμι - Οι τρεις καταδικάστηκαν επίσης για την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων του ζευγαριού





Η 64χρονη Ρέιτσελ Σόντερς και ο 73χρονος σύζυγός της, Ρόντνεϊ, απήχθησαν ενώ βρίσκονταν στο δάσος Νγκόγιε, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια του λιμανιού του Ντέρμπαν, σύμφωνα με το









Killers of British couple in South Africa sentenced to life https://t.co/1WbIwNMbRB — BBC News (World) (@BBCWorld) July 2, 2026





Οι τρεις καταδικάστηκαν επίσης για την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για αγορές κοντά στο Ντέρμπαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής.



Λίγο μετά την εξαφάνιση του ζευγαριού, το αυτοκίνητό τους βρέθηκε με ίχνη αίματος, ενώ από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είχαν αφαιρεθεί περίπου 734.000 ραντ (42.000 λίρες ή 44.700 δολάρια).



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Ο Ντελ Βέκιο καταδικάστηκε επιπλέον σε πέντε χρόνια φυλάκισης για άσχετη υπόθεση κακόβουλης πρόκλησης φθορών σε περιουσία. Οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα.



Η Πατέλ είχε συλληφθεί το 2016 μαζί με τον αδελφό της σε ξεχωριστή αντιτρομοκρατική επιχείρηση κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, χωρίς τελικά να απαγγελθούν κατηγορίες. Η ίδια και ο Ντελ Βέκιο κατηγορήθηκαν ότι είχαν υψώσει σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στο φυσικό καταφύγιο όπου εξαφανίστηκε το ζευγάρι το 2018.



Η Ρέιτσελ και ο Ρόντνεϊ Σόντερς είχαν διπλή, νοτιοαφρικανική και βρετανική, υπηκοότητα και διατηρούσαν επιχείρηση εμπορίας σπόρων στο Κέιπ Τάουν.



Τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Νότιας Αφρικής για την απαγωγή , τη ληστεία και τη δολοφονία ενός ζευγαριού Βρετανών τον Φεβρουάριο του 2018.Η 64χρονη Ρέιτσελ Σόντερς και ο 73χρονος σύζυγός της, Ρόντνεϊ, απήχθησαν ενώ βρίσκονταν στο δάσος Νγκόγιε, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια του λιμανιού του Ντέρμπαν, σύμφωνα με το BBC Οι δύο Βρετανοί βοτανολόγοι συνέλεγαν αυτοφυή φυτά και σπόρους, πριν οι σοροί τους εντοπιστούν λίγες ημέρες αργότερα σε ποτάμι.Ο 46χρονος Σαφιντίν Άσλαμ ντελ Βέκιο, η 35χρονη σύζυγός του Φατίμα Πατέλ και ο υπήκοος Μαλάουι Αχμάντ Μούσα είχαν κριθεί ένοχοι για τις δολοφονίες τον περασμένο μήνα και την Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέρμπαν, στην επαρχία ΚουαΖούλου-Νατάλ, επέβαλε στον καθένα δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης.Οι τρεις καταδικάστηκαν επίσης για την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για αγορές κοντά στο Ντέρμπαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής.Λίγο μετά την εξαφάνιση του ζευγαριού, το αυτοκίνητό τους βρέθηκε με ίχνη αίματος, ενώ από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είχαν αφαιρεθεί περίπου 734.000 ραντ (42.000 λίρες ή 44.700 δολάρια).Πέρα από τα ισόβια, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ο καθένας σε 15 χρόνια κάθειρξης για ληστεία με επιβαρυντικές περιστάσεις και σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κλοπή.Ο Ντελ Βέκιο καταδικάστηκε επιπλέον σε πέντε χρόνια φυλάκισης για άσχετη υπόθεση κακόβουλης πρόκλησης φθορών σε περιουσία. Οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα.Η Πατέλ είχε συλληφθεί το 2016 μαζί με τον αδελφό της σε ξεχωριστή αντιτρομοκρατική επιχείρηση κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, χωρίς τελικά να απαγγελθούν κατηγορίες. Η ίδια και ο Ντελ Βέκιο κατηγορήθηκαν ότι είχαν υψώσει σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στο φυσικό καταφύγιο όπου εξαφανίστηκε το ζευγάρι το 2018.Η Ρέιτσελ και ο Ρόντνεϊ Σόντερς είχαν διπλή, νοτιοαφρικανική και βρετανική, υπηκοότητα και διατηρούσαν επιχείρηση εμπορίας σπόρων στο Κέιπ Τάουν.

Την περίοδο της απαγωγής πραγματοποιούσαν ταξίδι στην επαρχία ΚουαΖούλου-Νατάλ και ταξίδευαν με όχημα που μετέφερε τον ερευνητικό εξοπλισμό και τον κατασκηνωτικό τους εξοπλισμό, σύμφωνα με την Εθνική Εισαγγελική Αρχή της Νότιας Αφρικής.



Το ζευγάρι εθεάθη ζωντανό για τελευταία φορά στις 10 Φεβρουαρίου 2018. Η σορός του Ρόντνεϊ εντοπίστηκε από ψαράδες στον ποταμό Τουγκέλα και ταυτοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, ενώ η σορός της Ρέιτσελ ταυτοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου του ίδιου έτους.



Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ντελ Βέκιο και η Πατέλ συνελήφθησαν στις 15 Φεβρουαρίου 2018, όταν κατά την έρευνα στο σπίτι τους βρέθηκαν αντικείμενα που ανήκαν στο ζευγάρι.



Ο Μούσα συνελήφθη τρεις εβδομάδες αργότερα και κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή του στην υπόθεση.