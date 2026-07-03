Σημείο καμπής για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, αποκαλύπτει η Washington Post

Η Ουάσινγκτον κατανόησε λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πως η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος δεν ήταν εφικτή και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις δολοφονίες αξιωματούχων της Τεχεράνης, με τους οποίους θα μπορούσε να συζητήσει