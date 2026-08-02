Το πακέτο της ΔΕΘ για τα ακίνητα
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Το πακέτο της ΔΕΘ για τα ακίνητα

Τι κλειδώνει και τι μένει στο τραπέζι για τη ΔΕΘ - Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία για ενοίκια, Airbnb, αγοραπωλησίες, ανακαινίσεις και φόρους

Το πακέτο της ΔΕΘ για τα ακίνητα
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Φόροι, ενοίκια, Airbnb, ανακαινίσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο εν όψει της ΔΕΘ. Ορισμένα μέτρα θεωρούνται ήδη σχεδόν κλειδωμένα, ενώ άλλα παραμένουν στο τραπέζι και θα κριθούν τις επόμενες εβδομάδες ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Κοινός στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να ενισχυθούν οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων και να δοθούν νέα κίνητρα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές απέναντι στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση.

Αναστολή ΦΠΑ

Η πρώτη παρέμβαση που έχει ουσιαστικά κλειδώσει αφορά την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης της αγοράς τα τελευταία χρόνια, καθώς επιτρέπει στους αγοραστές να αποκτούν νεόδμητες κατοικίες χωρίς την επιβάρυνση του ΦΠΑ, καταβάλλοντας μόνο φόρο μεταβίβασης 3%. Η διατήρηση του συγκεκριμένου καθεστώτος θεωρείται κρίσιμη τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην κτηματαγορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Στην ίδια κατεύθυνση εξετάζεται ως ιδιαίτερα πιθανή και η συνέχιση της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με πληροφορίες να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο οριστικής κατάργησής του. Αν και ο συγκεκριμένος φόρος θεσμοθετήθηκε πριν από αρκετά χρόνια, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη και η αγορά θεωρεί ότι η οριστική απομάκρυνσή του θα ενισχύσει περαιτέρω τις αγοραπωλησίες.

Παράλληλα προκρίνεται και παράταση της έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, ενός μέτρου που έχει ήδη αξιοποιηθεί από χιλιάδες φορολογούμενους.

Σήμερα οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε ορίζοντα πενταετίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Η παράταση του μέτρου θεωρείται πολύ πιθανή, καθώς συνδυάζει πολλαπλά οφέλη: ενθαρρύνει τις ανακαινίσεις, βελτιώνει το υφιστάμενο στεγαστικό απόθεμα και περιορίζει τη φοροδιαφυγή στον κατασκευαστικό κλάδο μέσω της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

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