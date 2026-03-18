Από τον Χαμενεΐ στον Λαριτζανί, πώς το Ισραήλ εντοπίζει και εξοντώνει έναν - έναν τους ηγέτες του Ιράν
Στο στόχαστρο του Τελ Αβίβ η κατάρρευση του καθεστώτος, έστω και μακροπρόθεσμα - Πάνω από 10.000 πυρομαχικά σε 2.200 στόχους του καθεστώτος, των Φρουρών και της Μπασίτζ
Σημαντικό πλήγμα στην ηγεσία του Ιράν προκάλεσαν οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις, με την εξόντωση τριών ακόμη κορυφαίων αξιωματούχων, σε μια σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε μαζικές απώλειες σε όλα τα επίπεδα του ιρανικού καθεστώτος και εντείνει τα σημάδια εσωτερικής αποσταθεροποίησης.
Η εξόντωση του επικεφαλής εθνικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί, του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί και του υπουργού Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, προστίθεται σε μια μακρά λίστα ανώτερων αξιωματούχων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί εξ αυτών σκοτώθηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν φέρεται να σκοτώθηκε και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Η κλίμακα των απωλειών εκτείνεται από την κορυφή της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας έως τα χαμηλότερα επίπεδα των δυνάμεων ασφαλείας. Χιλιάδες μέλη του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, γεγονός που, σύμφωνα με αναφορές από το εσωτερικό του Ιράν, έχει αρχίσει να δημιουργεί κλίμα αποδιοργάνωσης. Οι δυνάμεις ασφαλείας εμφανίζονται πιεσμένες, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα να αποτρέψουν διαδηλώσεις και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις εντάσεις με γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου.
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει χρησιμοποιήσει περίπου 10.000 πυρομαχικά σε χιλιάδες στόχους, εκ των οποίων πάνω από 2.200 σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τη Μπασίτζ και άλλες δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.
Στην ίδια επίθεση φέρονται να σκοτώθηκαν επίσης ο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ Μοχαμάντ Σιραζί, ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί, ο πρόεδρος του οργανισμού πυρηνικής έρευνας SPND Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν και ο πρώην επικεφαλής του ίδιου οργανισμού Ρεζά Μοζαφάρι-Νία. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ακόμη ο υποδιοικητής επιμελητείας και βιομηχανικής έρευνας Μοχσέν Νταρεμπάγκι, ο επικεφαλής αστυνομικών πληροφοριών Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν και ο επικεφαλής σχεδιασμού και επιχειρήσεων Μπαχράμ Χοσεΐνι Μοτλάγκ.
Στις 3 Μαρτίου, οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την εξόντωση του Ματζίντ μιπν αλ-Ρεζά, μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του ως νέου υπουργού Άμυνας. Την ίδια ημέρα έγινε γνωστός και ο θάνατος του Ρεζά Χαζαέι, υψηλόβαθμου στελέχους της επίλεκτης δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα στη Βηρυτό.
Στις 8 Μαρτίου, στοχευμένη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ξενοδοχείο της Βηρυτού οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός αξιωματούχος Ματζίντ Χασίνι, ο επικεφαλής πληροφοριών του σώματος Λιβάνου Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ, ο επικεφαλής πληροφοριών του σώματος Παλαιστίνης Αχμάντ Ρασουλί και ο αξιωματικός πληροφοριών Χοσεΐν Αχμαντλού.
Στις 12 Μαρτίου, εξουδετερώθηκε ο Αμπού Νταρ Μοχαμάντι, διοικητής επιχειρήσεων της πυραυλικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις 17 Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, ο Αλί Λαριτζανί στοχοποιήθηκε σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη. Την ίδια ημέρα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον Γκολαμρεζά Σολεϊμανί μαζί με ανώτερους συνεργάτες του σε πρόχειρο επιχειρησιακό κέντρο.
Τελευταίο χτύπημα ήταν αυτό που έγινε τη νύχτα της Τρίτης, με θύμα τον υπουργό Πληροφοριών και στενό συνεργάτη του Χαμενεϊ, Εσμαήλ Χατίμπ και αυτό που απομένει, πλέον, να φανεί είναι αν και πόσο έχει αποδυναμωθεί η δομή εξουσίας στην Τεχεράνη και αν τα πλήγματα αυτά οδηγήσουν, τελικά, στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.
JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Iranian state media reports that Ali Larijani was killed at his daughter's house in the Pardis area inTehran.— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 17, 2026
Footage from Pardis shows a whole residential area completely destroyed by Israeli strikes.
This means MANY civilians were killed, along with Dr.… https://t.co/DkYsEhYsly pic.twitter.com/KwSQQThiLx
Το χρονοδιάγραμμα των χτυπημάτωνΗ στοχευμένη εξουδετέρωση της ηγεσίας ξεκίνησε ήδη από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων. Στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών, ενώ συνολικά τέθηκαν στο στόχαστρο περίπου 30 κορυφαίοι στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται, πέραν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας Αλί Σαμχανί, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολραχίμ Μουσαβί και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασερζαντέχ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα