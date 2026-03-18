Από τον Χαμενεΐ στον Λαριτζανί, πώς το Ισραήλ εντοπίζει και εξοντώνει έναν - έναν τους ηγέτες του Ιράν

Εσμαήλ Χατίμπ,

Το χρονοδιάγραμμα των χτυπημάτων

Σημαντικό πλήγμα στην ηγεσία του Ιράν προκάλεσαν οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις, με την εξόντωση τριών ακόμη κορυφαίων αξιωματούχων, σε μια σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε μαζικές απώλειες σε όλα τα επίπεδα του ιρανικού καθεστώτος και εντείνει τα σημάδια εσωτερικής αποσταθεροποίησης.Η εξόντωση του επικεφαλής εθνικής ασφάλειαςτου διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ,και του υπουργού Πληροφοριών,προστίθεται σε μια μακρά λίστα ανώτερων αξιωματούχων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί εξ αυτών σκοτώθηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν φέρεται να σκοτώθηκε και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας,Η κλίμακα των απωλειών εκτείνεται από την κορυφή της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας έως τα χαμηλότερα επίπεδα των δυνάμεων ασφαλείας. Χιλιάδες μέλη του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, γεγονός που, σύμφωνα με αναφορές από το εσωτερικό του Ιράν, έχει αρχίσει να δημιουργεί κλίμα αποδιοργάνωσης. Οι δυνάμεις ασφαλείας εμφανίζονται πιεσμένες, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα να αποτρέψουν διαδηλώσεις και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις εντάσεις με γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου.Τουποστηρίζει ότι έχει χρησιμοποιήσει περίπουσε χιλιάδες στόχους, εκ των οποίων πάνω απόσχετίζονται με τους, τηκαι άλλες δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.Η στοχευμένη εξουδετέρωση της ηγεσίας ξεκίνησε ήδη από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων. Στις, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών, ενώ συνολικά τέθηκαν στο στόχαστρο περίπου 30 κορυφαίοι στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται, πέραν του, ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείαςο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεωνκαι ο υπουργός ΆμυναςΣτην ίδια επίθεση φέρονται να σκοτώθηκαν επίσης ο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Σαλέχ Ασαντί, ο πρόεδρος του οργανισμού πυρηνικής έρευνας SPND Χοσεΐνκαι ο πρώην επικεφαλής του ίδιου οργανισμού. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ακόμη ο υποδιοικητής επιμελητείας και βιομηχανικής έρευναςο επικεφαλής αστυνομικών πληροφοριώνκαι ο επικεφαλής σχεδιασμού και επιχειρήσεωνΣτιςοι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν την εξόντωση τουμόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του ως νέου υπουργού Άμυνας. Την ίδια ημέρα έγινε γνωστός και ο θάνατος τουυψηλόβαθμου στελέχους της επίλεκτης δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα στη Βηρυτό.Στιςστοχευμένη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ξενοδοχείο της Βηρυτού οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός αξιωματούχοςο επικεφαλής πληροφοριών του σώματος Λιβάνουο επικεφαλής πληροφοριών του σώματος Παλαιστίνης Αχμάντ Ρασουλί και ο αξιωματικός πληροφοριώνΣτις, εξουδετερώθηκε οδιοικητής επιχειρήσεων της πυραυλικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις, όταν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, οστοχοποιήθηκε σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη. Την ίδια ημέρα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τονμαζί με ανώτερους συνεργάτες του σε πρόχειρο επιχειρησιακό κέντρο.Τελευταίο χτύπημα ήταν αυτό που έγινε τη νύχτα της, με θύμα τον υπουργό Πληροφοριών και στενό συνεργάτη του Χαμενεϊ,και αυτό που απομένει, πλέον, να φανεί είναι αν και πόσο έχει αποδυναμωθεί η δομή εξουσίας στην Τεχεράνη και αν τα πλήγματα αυτά οδηγήσουν, τελικά, στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.