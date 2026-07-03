Πάνω από 1200 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στην Πορτογαλία, τέσσερις τραυματίες

Η Πορτογαλία, όπου κάθε καλοκαίρι ξεσπούν δασικές πυρκαγιές, έχει σημαδευτεί από τις φονικές πυρκαγιές που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων το 2017