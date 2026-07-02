Υπόθεση «Κωσταλέξι» στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες, δείτε βίντεο
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Υπόθεση «Κωσταλέξι» στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες, δείτε βίντεο

Συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες - Πολλοί κάτοικοι της κοινότητας δεν γνώριζαν καν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά

Υπόθεση «Κωσταλέξι» στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες, δείτε βίντεο
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Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Οχάιο, όπου οι αρχές εντόπισαν και διέσωσαν 16 παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, τα οποία ζούσαν επί περίπου τέσσερα χρόνια περιορισμένα σε ένα μόνο δωμάτιο, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Χάμντεν της κομητείας Βίντον, όταν οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα έρευνας για διαφορετική υπόθεση. Οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες που χαρακτήρισαν «αδιανόητες», καθώς τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ανθρώπινα απόβλητα, έντονη μόλυνση και εξαιρετικά ανθυγιεινό περιβάλλον.



Σύμφωνα με τις αρχές, πολλά από τα παιδιά παρουσίαζαν σοβαρές αναπτυξιακές καθυστερήσεις εξαιτίας της πολύχρονης απομόνωσης και παραμέλησης ενώ ορισμένα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και άλλα αδυνατούσαν ακόμη και να γράψουν το όνομά τους. Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δύο διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε κέντρα τραύματος και ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την σοκαριστική υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες των παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν από 16 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δικαστικές αρχές όρισαν εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων για τον καθένα με τους ερευνητές να διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για μακροχρόνια κακοποίηση και παραμέληση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

16 children rescued from 'deplorable conditions' in Ohio home, officials say

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Οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας δήλωσαν συγκλονισμένοι, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οικογένεια απέφευγε συστηματικά κάθε επαφή με κρατικές υπηρεσίες, σχολεία και υγειονομικές δομές επί σειρά ετών, γεγονός που επέτρεψε να παραμένει η υπόθεση στο σκοτάδι.

Τα 16 παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών της πολιτείας του Οχάιο, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.
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