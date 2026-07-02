Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Υπόθεση «Κωσταλέξι» στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες, δείτε βίντεο
Υπόθεση «Κωσταλέξι» στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες - Πολλοί κάτοικοι της κοινότητας δεν γνώριζαν καν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά
Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Οχάιο, όπου οι αρχές εντόπισαν και διέσωσαν 16 παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, τα οποία ζούσαν επί περίπου τέσσερα χρόνια περιορισμένα σε ένα μόνο δωμάτιο, κάτω από άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Χάμντεν της κομητείας Βίντον, όταν οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα έρευνας για διαφορετική υπόθεση. Οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες που χαρακτήρισαν «αδιανόητες», καθώς τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ανθρώπινα απόβλητα, έντονη μόλυνση και εξαιρετικά ανθυγιεινό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τις αρχές, πολλά από τα παιδιά παρουσίαζαν σοβαρές αναπτυξιακές καθυστερήσεις εξαιτίας της πολύχρονης απομόνωσης και παραμέλησης ενώ ορισμένα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και άλλα αδυνατούσαν ακόμη και να γράψουν το όνομά τους. Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δύο διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε κέντρα τραύματος και ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Για την σοκαριστική υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες των παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν από 16 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δικαστικές αρχές όρισαν εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων για τον καθένα με τους ερευνητές να διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για μακροχρόνια κακοποίηση και παραμέληση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας δήλωσαν συγκλονισμένοι, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οικογένεια απέφευγε συστηματικά κάθε επαφή με κρατικές υπηρεσίες, σχολεία και υγειονομικές δομές επί σειρά ετών, γεγονός που επέτρεψε να παραμένει η υπόθεση στο σκοτάδι.
Τα 16 παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών της πολιτείας του Οχάιο, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Χάμντεν της κομητείας Βίντον, όταν οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα έρευνας για διαφορετική υπόθεση. Οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες που χαρακτήρισαν «αδιανόητες», καθώς τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ανθρώπινα απόβλητα, έντονη μόλυνση και εξαιρετικά ανθυγιεινό περιβάλλον.
Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." @ABC News' @Morganorwood reports. https://t.co/PNhncj3cvb pic.twitter.com/5Uc9MizqKT— ABC News (@ABC) July 2, 2026
Σύμφωνα με τις αρχές, πολλά από τα παιδιά παρουσίαζαν σοβαρές αναπτυξιακές καθυστερήσεις εξαιτίας της πολύχρονης απομόνωσης και παραμέλησης ενώ ορισμένα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και άλλα αδυνατούσαν ακόμη και να γράψουν το όνομά τους. Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δύο διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε κέντρα τραύματος και ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Για την σοκαριστική υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες των παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν από 16 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δικαστικές αρχές όρισαν εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων για τον καθένα με τους ερευνητές να διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για μακροχρόνια κακοποίηση και παραμέληση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας δήλωσαν συγκλονισμένοι, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ζούσαν παιδιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οικογένεια απέφευγε συστηματικά κάθε επαφή με κρατικές υπηρεσίες, σχολεία και υγειονομικές δομές επί σειρά ετών, γεγονός που επέτρεψε να παραμένει η υπόθεση στο σκοτάδι.
Τα 16 παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών της πολιτείας του Οχάιο, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα