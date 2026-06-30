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Ιράν: Ένοπλοι εκτέλεσαν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης μπροστά στο σπίτι τους
Ιράν: Ένοπλοι εκτέλεσαν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης μπροστά στο σπίτι τους
Τρομοκράτες που έχουν δεσμούς με ΗΠΑ και Ισραήλ, κατηγορεί η Τεχεράνη - Δύο ακόμη μέλη των Φρουρών τραυματίστηκαν, σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες
Δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση μπροστά στο σπίτι τους στην πόλη Παβέχ, στο δυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Κατά την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.
Μια νεοσύστατη ομάδα που αυτοαποκαλείται «Xori Hiwa» (Ήλιος της Ελπίδας) ανέλαβε την ευθύνη, κατονομάζοντας τους δολοφονηθέντες ως Khaled Khaledi και Borhan Karisani, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν «σιωνιστές-αμερικανούς μισθοφόρους».
Η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει επανειλημμένα στο παρελθόν κουρδικές αυτονομιστικές οργανώσεις που δρουν στην παραμεθόρια περιοχή για παρόμοιες επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι διατηρούν δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική και δειλή ενέργεια», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέστηκαν οι δύο άνδρες.
Παράλληλα, μετέδωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, επισημαίνοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και οι ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται υπό εξέταση».
Κατά την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.
Μια νεοσύστατη ομάδα που αυτοαποκαλείται «Xori Hiwa» (Ήλιος της Ελπίδας) ανέλαβε την ευθύνη, κατονομάζοντας τους δολοφονηθέντες ως Khaled Khaledi και Borhan Karisani, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν «σιωνιστές-αμερικανούς μισθοφόρους».
2 Iranian-Kurdish local IRGC forces in Paveh, Kermanshah, were killed by Kurdish terrorists last night. pic.twitter.com/j4SLOpL7A0— Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) June 30, 2026
Η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει επανειλημμένα στο παρελθόν κουρδικές αυτονομιστικές οργανώσεις που δρουν στην παραμεθόρια περιοχή για παρόμοιες επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι διατηρούν δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική και δειλή ενέργεια», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέστηκαν οι δύο άνδρες.
Παράλληλα, μετέδωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, επισημαίνοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και οι ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται υπό εξέταση».
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