Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Μαμντάνι υλοποίησε μια από τις δεσμεύσεις του: Η Νέα Υόρκη παγώνει τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο κατοικίες
Ο Μαμντάνι υλοποίησε μια από τις δεσμεύσεις του: Η Νέα Υόρκη παγώνει τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο κατοικίες
«Είναι ιστορική νίκη» δηλώνει ο δήμαρχος - Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες, παραίτηση μέλους της επιτροπής με καταγγελίες
H επιτροπή της Νέας Υόρκης για τη στέγαση ενέκρινε μια από τις κεντρικές δεσμεύσεις του νέου δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι για το πάγωμα των ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα που υπόκεινται σε ρύθμιση.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χθες Πέμπτη υποδέχτηκαν με επευφημίες και σφυρίγματα εκατοντάδες άνθρωποι στο Μανχάταν, καθώς η Επιτροπή Κανονισμών για τα Ενοίκια (RGB) ενέκρινε το πάγωμα των μονοετών και διετών μισθώσεων.
Όπως σημειώνει το BBC, η επιτροπή ψήφισε με 7 ψήφους υπέρ της πολιτική και 1 κατά.
Τα κτίρια με σταθεροποιημένα ενοίκια (rent-stabilised) θα δικαιούνται το πάγωμα των ενοικίων και στους πέντε δήμους της πόλης από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται κτίρια που κυμαίνονται από πολυώροφα πολυτελή διαμερίσματα έως προσιτές επιδοτούμενες κατοικίες.
Πάγωμα των ενοικίων είχε αποφασίσει τρεις φορές και ο Μπιλ ΝτεΜπλάσιο κατά την δημαρχία του μεταξύ του 2015 και του 2021, αλλά μόνο για τις μονοετείς μισθώσεις.
Ο Μαμντάνι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για «ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης».
Λίγες ώρες νωρίτερα είχε παραιτηθεί ένα από τα μέλη της επιτροπής, η Κριστίνα Σμιθ, η οποία την κατηγόρησε για μεροληψία και για το ότι «εν γνώσει της αγνοούσε τα ίδια της τα στοιχεία» που έδειχναν ότι οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν ραγδαία αύξηση των λειτουργικών εξόδων.
Η Σμιθ ήταν ένα από τα τρία μέλη που είχε διορίσει ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς. Ο Μαμντάνι διόρισε τα άλλα έξι μέλη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του φέτος – ήταν και αυτό μία από τις υποσχέσεις του, εξάλλου και οι θητείες τους είχαν λήξει.
Μετά την ψηφοφορία η Σμιθ, που ήταν μία από τους δύο εκπροσώπους των ιδιοκτητών στην επιτροπή, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είχε προκαθοριστεί από τον δήμαρχο. «Η ανασυγκροτημένη επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να επιβάλει πάγωμα των ενοικίων», ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε πως «ό,τι συνέβη από τότε ήταν θέατρο».
Οι ενοικιαστές είχαν υποστηρίξει σε δημόσιες ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ψηφοφορία ότι τα εισοδήματά τους δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και ότι οι προηγούμενες αυξήσεις των ενοικίων δεν είχαν διατεθεί για επισκευές ή βελτιώσεις των κτιρίων.
Ωστόσο, ομάδες που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες προειδοποίησαν ότι, ως αποτέλεσμα του παγώματος, θα είναι πιο δύσκολο να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, τα κοινόχρηστα και τις επισκευές, γεγονός που θα οδηγήσει σε χειρότερες συνθήκες για τους ενοικιαστές.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χθες Πέμπτη υποδέχτηκαν με επευφημίες και σφυρίγματα εκατοντάδες άνθρωποι στο Μανχάταν, καθώς η Επιτροπή Κανονισμών για τα Ενοίκια (RGB) ενέκρινε το πάγωμα των μονοετών και διετών μισθώσεων.
Όπως σημειώνει το BBC, η επιτροπή ψήφισε με 7 ψήφους υπέρ της πολιτική και 1 κατά.
Τα κτίρια με σταθεροποιημένα ενοίκια (rent-stabilised) θα δικαιούνται το πάγωμα των ενοικίων και στους πέντε δήμους της πόλης από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται κτίρια που κυμαίνονται από πολυώροφα πολυτελή διαμερίσματα έως προσιτές επιδοτούμενες κατοικίες.
Πάγωμα των ενοικίων είχε αποφασίσει τρεις φορές και ο Μπιλ ΝτεΜπλάσιο κατά την δημαρχία του μεταξύ του 2015 και του 2021, αλλά μόνο για τις μονοετείς μισθώσεις.
Ο Μαμντάνι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για «ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης».
Λίγες ώρες νωρίτερα είχε παραιτηθεί ένα από τα μέλη της επιτροπής, η Κριστίνα Σμιθ, η οποία την κατηγόρησε για μεροληψία και για το ότι «εν γνώσει της αγνοούσε τα ίδια της τα στοιχεία» που έδειχναν ότι οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν ραγδαία αύξηση των λειτουργικών εξόδων.
Η Σμιθ ήταν ένα από τα τρία μέλη που είχε διορίσει ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς. Ο Μαμντάνι διόρισε τα άλλα έξι μέλη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του φέτος – ήταν και αυτό μία από τις υποσχέσεις του, εξάλλου και οι θητείες τους είχαν λήξει.
Μετά την ψηφοφορία η Σμιθ, που ήταν μία από τους δύο εκπροσώπους των ιδιοκτητών στην επιτροπή, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είχε προκαθοριστεί από τον δήμαρχο. «Η ανασυγκροτημένη επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να επιβάλει πάγωμα των ενοικίων», ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε πως «ό,τι συνέβη από τότε ήταν θέατρο».
Οι ενοικιαστές είχαν υποστηρίξει σε δημόσιες ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ψηφοφορία ότι τα εισοδήματά τους δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και ότι οι προηγούμενες αυξήσεις των ενοικίων δεν είχαν διατεθεί για επισκευές ή βελτιώσεις των κτιρίων.
Ωστόσο, ομάδες που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες προειδοποίησαν ότι, ως αποτέλεσμα του παγώματος, θα είναι πιο δύσκολο να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, τα κοινόχρηστα και τις επισκευές, γεγονός που θα οδηγήσει σε χειρότερες συνθήκες για τους ενοικιαστές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα