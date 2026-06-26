Νέα παράταση στο καθεστώς Ουκρανών προσφύγων πρότειναν οι Βρυξέλλες, τι αλλάζει για άνδρες σε ηλικία στράτευσης

Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια Ουκρανοί επωφελούνται σήμερα από αυτό το ειδικό καθεστώς που τους επιτρέπει να διαμένουν, να εργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα στις χώρες της ΕΕ