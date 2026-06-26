Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό, προς ακύρωση η παρέλαση Pride στο Παρίσι
Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό, προς ακύρωση η παρέλαση Pride στο Παρίσι
Σε ισχύ η απαγορεύση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στη γαλλική πρωτεύουσα
Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.
«Χθες (Πέμπτη) βράδυ, ήμασταν στους 55 (πνιγμούς) αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί στο franceinfo tv. Περισσότεροι από 51 εκατ. άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί, ιδίως τους νέους, στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι, μεταξύ άλλων σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη.
Οι κάτοικοι του Παρισιού απαγορεύεται να πιουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή, σε μια προσπάθεια των αρχών να περιοριστούν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.
«Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, εξηγώντας το σκεπτικό του μέτρου.
Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.
Το Pride συγκεντρώνει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης.
Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια παράκληση για ένα μουσικό φεστιβάλ που αποκαλείται Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί τα οποίο αναμένονταν επίσης να ελκύσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
«Χθες (Πέμπτη) βράδυ, ήμασταν στους 55 (πνιγμούς) αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί στο franceinfo tv. Περισσότεροι από 51 εκατ. άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί, ιδίως τους νέους, στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι, μεταξύ άλλων σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη.
Σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι
Οι κάτοικοι του Παρισιού απαγορεύεται να πιουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή, σε μια προσπάθεια των αρχών να περιοριστούν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.
«Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, εξηγώντας το σκεπτικό του μέτρου.
Η αστυνομία του Παρισιού ζητεί από τους διοργανωτές να ακυρώσουν το Pride λόγω του καύσωνα
Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.
Το Pride συγκεντρώνει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης.
Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια παράκληση για ένα μουσικό φεστιβάλ που αποκαλείται Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί τα οποίο αναμένονταν επίσης να ελκύσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα