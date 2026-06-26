Η κλιματική αλλαγή «αναμφίβολα υπεύθυνη» για την ένταση του καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, λένε ειδικοί

Το φαινόμενο θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution