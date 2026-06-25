Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ελληνικές αρχαιότητες ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα ιστορικής αξίας που εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Τουρκία
Ελληνικές αρχαιότητες ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα ιστορικής αξίας που εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Τουρκία
Μεταξύ τους νομίσματα, επιγραφές και αντικείμενα διαφορετικών πολιτισμών, όπως των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών
Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από σπίτι στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η τουρκική αστυνομία.
Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άτομα.
Οι έρευνες σε ένα ισόγειο διαμέρισμα αποκάλυψαν 6.819 αντικείμενα και 3.366 νομίσματα.
«Η διεύθυνση καταπολέμησης λαθρεμπορίου πραγματοποίησε επιχείρηση και δύο άτομα συνελήφθησαν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί τη συλλογική μνήμη της χώρας μας και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Σελάμι Γιλντίζ.
Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, όπως των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.
Οι τουρκικές Αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας. Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων.
Τα αντικείμενα θα παραδοθούν σε μουσεία μετά τις απαραίτητες διαδικασίες στην αστυνομία.
Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άτομα.
Οι έρευνες σε ένα ισόγειο διαμέρισμα αποκάλυψαν 6.819 αντικείμενα και 3.366 νομίσματα.
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Urartu, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 12 farklı medeniyete ait 6 bin 819 arkeolojik obje ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi.— Vox Pop Haber (@voxpoptr) June 25, 2026
pic.twitter.com/kkzhhIVzMw
Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, όπως των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.
Οι τουρκικές Αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας. Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων.
Τα αντικείμενα θα παραδοθούν σε μουσεία μετά τις απαραίτητες διαδικασίες στην αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα