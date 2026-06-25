Ελληνικές αρχαιότητες ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα ιστορικής αξίας που εντοπίστηκαν σε σπίτι στην Τουρκία

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Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από σπίτι στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η τουρκική αστυνομία.Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άτομα.Οι έρευνες σε ένα ισόγειο διαμέρισμα αποκάλυψαν«Η διεύθυνση καταπολέμησης λαθρεμπορίου πραγματοποίησε επιχείρηση και δύο άτομα συνελήφθησαν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί τη συλλογική μνήμη της χώρας μας και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Σελάμι Γιλντίζ.Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, όπως των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.Οι τουρκικές Αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας. Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων.Τα αντικείμενα θα παραδοθούν σε μουσεία μετά τις απαραίτητες διαδικασίες στην αστυνομία.