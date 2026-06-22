Σε κλοιό καύσωνα η Ευρώπη: Συναγερμός στη Γαλλία με τις μισές περιφέρειες στο «κόκκινο» και θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς
Προειδοποιήσεις για ακραία φαινόμενα σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία - Κλείνουν σχολεία, περιορίζονται δρομολόγια τρένων και καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη
Στη Γαλλία, 49 από τις 96 διοικητικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της δυτικής χώρας, ενώ στο Μπορντό ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς.
France has banned alcohol at the Fête de la Musique as a severe heatwave pushes temperatures close to 40°C.— Channel 4 News (@Channel4News) June 21, 2026
The move, which affects state run parts of the popular festival, is intended to reduce pressure on emergency services as millions gather across France for the event. pic.twitter.com/i8XzFLJV1k
Περίπου 63 εκατομμύρια πολίτες στη Γαλλία επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα, το οποίο οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο». Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Οι ακραίες συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Στην περιοχή Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων ηλικίας από 80 έως 95 ετών, περιστατικά που συνδέονται εν μέρει με την έντονη ζέστη.
Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι πολλοί πολίτες θα υποφέρουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και κάλεσε τους Γάλλους να παρακολουθούν στενά συγγενείς, φίλους και γείτονες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Η κατάσταση έχει επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων. Το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι 845 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα, ενώ περίπου 1.800 μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματά τους λόγω της ζέστης.
Προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές. Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF συνέστησε στους ευάλωτους πολίτες να αποφύγουν ή να αναβάλουν τα ταξίδια τους, ενώ στο Παρίσι μειώθηκαν τα δρομολόγια σε ορισμένες γραμμές. Αντίστοιχα, στο Βέλγιο ανακοινώθηκαν ακυρώσεις δρομολογίων κατά τις ώρες αιχμής για τη Δευτέρα και την Τρίτη.
Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM— Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026
Η Ιταλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι αρχές εξέδωσαν εχθές κόκκινο συναγερμό για οκτώ μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο. Στη Ρώμη, πιστοί που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κυριακάτικη προσευχή του Πάπα χρησιμοποίησαν ομπρέλες και βεντάλιες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.
Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, προβλέποντας θερμοκρασίες άνω των 39 και 40 βαθμών Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας.
Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε μια τεράστια μάζα θερμού αέρα που μετακινείται από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη. Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας», δημιουργεί ένα φαινόμενο «θερμικού θόλου», παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και οδηγώντας σε συνεχή άνοδο των θερμοκρασιών.
Much of Europe is preparing for a fierce heatwave to intensify this week, with some countries taking special measures to mitigate its effects— AFP News Agency (@AFP) June 22, 2026
France banned alcohol consumption in public places, Spain's capital Madrid cancelled a public screening of the World Cup and Belgium… pic.twitter.com/suQxyFTmcG
Στη Βρετανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η χώρα μπορεί να καταγράψει το θερμότερο διάστημα Ιουνίου από το 1976, όταν είχε σημειωθεί το ιστορικό ρεκόρ των 35,6 βαθμών στο Σαουθάμπτον.
Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι αναμένονται αυξημένες πιέσεις στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών και όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Οι βρετανικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να πίνουν άφθονα υγρά, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να μην ασκούνται κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
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