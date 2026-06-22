«Εντατικές συνομιλίες 18 ωρών, έγινε σύντομη κουβέντα για τα πυρηνικά»: Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις

Παραμένουν στην Ελβετία οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ, Κατάρ και Πακιστάν, θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα οι τεχνικές συνομιλίες

Η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχώρησε από την Ελβετία και επιστρέφει στην Τεχεράνη, έπειτα από 18 ώρες «εντατικών» διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Η αποστολή, με επικεφαλής τον βασικό διαπραγματευτή Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, «αποχώρησε από το κτίριο όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες μετά από περίπου 18 ώρες εντατικών διαβουλεύσεων και επαφών», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι τα μέλη της βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Τεχεράνη.



Την ίδια ώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μια «σύντομη συζήτηση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, επιμένοντας ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το ζήτημα.



«Ένα από τα θέματα που έθεσε η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν η παρουσίαση των θέσεών της για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ. «Υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό θέμα, αλλά δεν εξετάστηκαν λεπτομέρειες και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα», πρόσθεσε.



Παραμένουν στην Ελβετία οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ, Κατάρ και Πακιστάν, συνεχίζονται οι τεχνικές συνομιλίες Μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και του Πακιστάν παραμένουν προς το παρόν στη χώρα, αν και αναμένεται να αναχωρήσουν σύντομα, σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στους Times of Israel.



Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες θα αφήσουν πίσω τεχνικά κλιμάκια, τα οποία θα συνεχίσουν τις συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.



Μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, που είχε στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και διήρκεσε ολόκληρη τη νύχτα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι ο οδικός χάρτης που συμφωνήθηκε «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση επανέναρξη νέων τεχνικών διαβουλεύσεων».



Παράλληλα, η Ντόχα ανέφερε σε ανακοίνωσή της κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι «οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ για το υπόλοιπο της εβδομάδας, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».



«Θετικό και εποικοδομητικό κλίμα»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Ελβετία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.







«Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και οδήγησαν σε ενθαρρυντική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη προς την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, της σύστασης επιτροπής υψηλού επιπέδου για την άσκηση πολιτικής εποπτείας, καθώς και της έναρξης περαιτέρω τεχνικών συνομιλιών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.



