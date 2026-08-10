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Τώρα απαιτώ κι εγώ αποζημιώσεις για νεκρούς και τραυματίες απαντά ο Τραμπ στο Ιράν
Τώρα απαιτώ κι εγώ αποζημιώσεις για νεκρούς και τραυματίες απαντά ο Τραμπ στο Ιράν
Όπως είπε, η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς και σε συγκρούσεις για τις οποίες θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν
Αποζημιώσεις από το Ιράν ζητά πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών.
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν είχε τεθεί από την ιρανική πλευρά σε προηγούμενες συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις. Χαρακτηρίζει, ωστόσο, την ιδέα «ενδιαφέρουσα» και δηλώνει ότι πλέον και ο ίδιος απαιτεί αποζημιώσεις από το Ιράν.
Μάλιστα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέτουν το ζήτημα με σαφή τρόπο σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σε συγκρούσεις για τις οποίες θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν. Στην ανάρτησή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, υποστηρίζοντας ότι είχε κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες ενέργειες.
Ο Τραμπ υποστηρίζει ακόμη ότι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν στις οικογένειες Ιρανών διαδηλωτών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί από το ιρανικό καθεστώς κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες αθώους διαδηλωτές» κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών.
Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι 52.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τους τελευταίους πέντε μήνες.
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν είχε τεθεί από την ιρανική πλευρά σε προηγούμενες συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις. Χαρακτηρίζει, ωστόσο, την ιδέα «ενδιαφέρουσα» και δηλώνει ότι πλέον και ο ίδιος απαιτεί αποζημιώσεις από το Ιράν.
Μάλιστα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέτουν το ζήτημα με σαφή τρόπο σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σε συγκρούσεις για τις οποίες θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν. Στην ανάρτησή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, υποστηρίζοντας ότι είχε κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες ενέργειες.
Ο Τραμπ υποστηρίζει ακόμη ότι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν στις οικογένειες Ιρανών διαδηλωτών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί από το ιρανικό καθεστώς κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες αθώους διαδηλωτές» κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών.
Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι 52.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τους τελευταίους πέντε μήνες.
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