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Απίστευτο αλλά βρετανικό: Αγωγός ρεύματος μετακινήθηκε γιατί... βεβήλωνε τον «τάφο» φανταστικού ήρωα του Χάρι Πότερ
Απίστευτο αλλά βρετανικό: Αγωγός ρεύματος μετακινήθηκε γιατί... βεβήλωνε τον «τάφο» φανταστικού ήρωα του Χάρι Πότερ
Οι φαν της σειράς έκαναν εκατοντάδες τηλέφωνα διαμαρτυρίας για να αλλάξει η χάραξη του έργου το οποίο κόστισε 500 εκατ. ευρώ
Έχουμε δει έργα να καθυστερούν για περιβαλλοντικούς λόγους, οικονομικούς ακόμη και πολιτικούς λόγους, ίσως πρώτη φορά βλέπουμε να αλλάζει ο σχεδιασμός έργου γιατί διαμαρτυρύθηκαν οι φαν του Χάρι Πότερ.
Οι θαυμαστές της σειράς των ταινιών κατάφεραν να επιβάλουν την αλλαγή της διαδρομής ενός νέου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, αφού διαμαρτυρήθηκαν ότι θα βεβήλωνε τον «τάφο» του Ντόμπι, ενός φανταστικού ξωτικού.
Ο Ντόμπι «θάφτηκε» στην παραλία Φρεσγουότερ Γουέστ στο Πέμνπροκσιρ της Ουαλίας, στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου». Οι φαν άφηναν μάλιστα πέτρες με την επιγραφή «Ενθάδε κείται ο Ντόμπι», παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, το National Trust, τους έχει ζητήσει να μην το κάνουν, καθώς η παραλία αποτελεί οικολογικά ευαίσθητη περιοχή.
Όπως αναφέρει ο Guardian, ο αγωγός Greenlink, αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών (500 εκατ. ευρώ), αρχικά επρόκειτο να περάσει από το σημείο του «τάφου». ‘Όταν οι φαν έμαθαν για τα σχέδια έκαναν εκατοντάδες τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας.
«Ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι», ήταν η αντίδραση του project manager του αγωγού στο κύμα των αντιδράσεων των φαν της σειράς. Οι συνάδελφοί του ήταν όμως αυτοί που και του εξήγησαν ποιος είναι ο Ντόμπι και γιατί το όλο θέμα είναι «πολύ σοβαρό».
Τελικά η εταιρεία ανασχεδίασε τη διαδρομή, αν και παραλίγο να έπεφτε σε πραγματικούς τάφους, αυτή τη φορά από την εποχή του Χαλκού, δηλαδή περίπου 3.000 ετών.
Οι θαυμαστές της σειράς των ταινιών κατάφεραν να επιβάλουν την αλλαγή της διαδρομής ενός νέου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, αφού διαμαρτυρήθηκαν ότι θα βεβήλωνε τον «τάφο» του Ντόμπι, ενός φανταστικού ξωτικού.
Ο Ντόμπι «θάφτηκε» στην παραλία Φρεσγουότερ Γουέστ στο Πέμνπροκσιρ της Ουαλίας, στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου». Οι φαν άφηναν μάλιστα πέτρες με την επιγραφή «Ενθάδε κείται ο Ντόμπι», παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, το National Trust, τους έχει ζητήσει να μην το κάνουν, καθώς η παραλία αποτελεί οικολογικά ευαίσθητη περιοχή.
Όπως αναφέρει ο Guardian, ο αγωγός Greenlink, αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών (500 εκατ. ευρώ), αρχικά επρόκειτο να περάσει από το σημείο του «τάφου». ‘Όταν οι φαν έμαθαν για τα σχέδια έκαναν εκατοντάδες τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας.
«Ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι», ήταν η αντίδραση του project manager του αγωγού στο κύμα των αντιδράσεων των φαν της σειράς. Οι συνάδελφοί του ήταν όμως αυτοί που και του εξήγησαν ποιος είναι ο Ντόμπι και γιατί το όλο θέμα είναι «πολύ σοβαρό».
Τελικά η εταιρεία ανασχεδίασε τη διαδρομή, αν και παραλίγο να έπεφτε σε πραγματικούς τάφους, αυτή τη φορά από την εποχή του Χαλκού, δηλαδή περίπου 3.000 ετών.
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