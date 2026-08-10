Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Η έκλειψη ηλίου φέρνει τουρίστες στην Ισπανία αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο για φωτιές
Η έκλειψη ηλίου φέρνει τουρίστες στην Ισπανία αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο για φωτιές
Πολλοί θα αναζητήσουν ένα σημείο στην εξοχή για να δουν το ουράνιο φαινόμενο
Απομένουν περίπου 48 ώρες για την έκλειψη ηλίου που θα απολαύσουν εκατομμύρια Ισπανοί και περίπου μισό εκατομμύριο ξένοι τουρίστες στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, αλλά οι Αρχές τη χώρα παραμένουν σε επιφυλακή για τις πιθανές επιπτώσεις.
Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή την Τετάρτη, λίγο πριν από τη δύση του ήλιου, σε μια ζώνη από το Μπιλμπάο ως τη Βαλένθια και τη Μαγιόρκα.
Στη Μαδρίτη θα είναι η Σελήνη θα καλύψει τον Ήλιο κατά 99,9% αν βρίσκεται κανένας στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Αν μεταβεί λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, η έκλειψη θα είναι στο 100%, αναφέρει ο Guardian.
Από την άλλη πλευρά, στη Βαρκελώνη θα είναι ορατή κατά περίπου 98%,
Καθώς πολλοί θα αναζητήσουν ένα σημείο στην εξοχή για να δουν το ουράνιο φαινόμενο, υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος για φωτιές.
Οι καύσωνες έχουν αποξηράνει τη βλάστηση που μπορεί να αρπάξει φωτιά με το παραμικρό, λένε οι Αρχές, φέρνοντας έναν νέο κύκλο καταστροφικών πυρκαγιών.
Ως ελάχιστο μέτρο, έχουν απαγορευτεί τα μπάρμπεκιου και τα πυροτεχνήματα σε περιοχές που χτύπησε η ξηρασία. Η περιφέρεια της Βαλένθια έκλεισε προληπτικά τα πάρκα της ενώ απαγόρευσε το περπάτημα σε μονοπάτια.
Όπως ακόμη υπολογίζουν οι ισπανικές Αρχές, την Τετάρτη θα γίνουν πάνω από 1,5 εκατ. επιπλέον ταξίδια με το αυτοκίνητο από όσους θέλουν να δουν την έκλειψη. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα πιθανόν να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.
Εν τω μεταξύ, τα νοσοκομεία είναι σε επιφυλακή για όσους επιχειρήσουν να δουν το φαινόμενο χωρίς προστασία στα μάτια, βάζοντας την όρασή τους σε κίνδυνο.
Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή την Τετάρτη, λίγο πριν από τη δύση του ήλιου, σε μια ζώνη από το Μπιλμπάο ως τη Βαλένθια και τη Μαγιόρκα.
Στη Μαδρίτη θα είναι η Σελήνη θα καλύψει τον Ήλιο κατά 99,9% αν βρίσκεται κανένας στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Αν μεταβεί λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, η έκλειψη θα είναι στο 100%, αναφέρει ο Guardian.
Από την άλλη πλευρά, στη Βαρκελώνη θα είναι ορατή κατά περίπου 98%,
Καθώς πολλοί θα αναζητήσουν ένα σημείο στην εξοχή για να δουν το ουράνιο φαινόμενο, υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος για φωτιές.
Οι καύσωνες έχουν αποξηράνει τη βλάστηση που μπορεί να αρπάξει φωτιά με το παραμικρό, λένε οι Αρχές, φέρνοντας έναν νέο κύκλο καταστροφικών πυρκαγιών.
Ως ελάχιστο μέτρο, έχουν απαγορευτεί τα μπάρμπεκιου και τα πυροτεχνήματα σε περιοχές που χτύπησε η ξηρασία. Η περιφέρεια της Βαλένθια έκλεισε προληπτικά τα πάρκα της ενώ απαγόρευσε το περπάτημα σε μονοπάτια.
Όπως ακόμη υπολογίζουν οι ισπανικές Αρχές, την Τετάρτη θα γίνουν πάνω από 1,5 εκατ. επιπλέον ταξίδια με το αυτοκίνητο από όσους θέλουν να δουν την έκλειψη. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα πιθανόν να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.
Εν τω μεταξύ, τα νοσοκομεία είναι σε επιφυλακή για όσους επιχειρήσουν να δουν το φαινόμενο χωρίς προστασία στα μάτια, βάζοντας την όρασή τους σε κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα