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Ο Τραμπ παραδέχεται λάθη των εργολάβων στην ανακαίνιση της πισίνας του μνημείου Λίνκολν: «Βιάστηκαν»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Πισίνα Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ παραδέχεται λάθη των εργολάβων στην ανακαίνιση της πισίνας του μνημείου Λίνκολν: «Βιάστηκαν»

Τόνισε ότι δεν υπάρχει «βίντεο ή απόδειξη» που να τεκμηριώνει ότι οι φθορές στην πισίνα προκλήθηκαν από βανδαλισμό

Ο Τραμπ παραδέχεται λάθη των εργολάβων στην ανακαίνιση της πισίνας του μνημείου Λίνκολν: «Βιάστηκαν»
Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει «βίντεο ή απόδειξη» που να τεκμηριώνει ότι οι φθορές στην πισίνα «Reflecting Pool» του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, προκλήθηκαν από βανδαλισμό, παρά το γεγονός ότι επί εβδομάδες υποστήριζε ότι η επιφάνειά της είχε καταστραφεί σκόπιμα από σαμποτέρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε παράλληλα ότι μέρος της ζημιάς οφειλόταν σε λάθος των εργολάβων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, βιάστηκαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες ώστε η πισίνα να είναι έτοιμη για την 4η Ιουλίου.

Παρά την παραδοχή του, ο Τραμπ επανέλαβε τις κατηγορίες του εναντίον του πρώην Ολυμπιονίκη Ντέιβιντ Χερν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι προκάλεσε φθορά σε τμήμα της πισίνας.  Οι εισαγγελείς, ωστόσο, έχουν ήδη ζητήσει την απόσυρση των κατηγοριών, καθώς νέα στοιχεία έδειξαν ότι το συγκεκριμένο σημείο ήταν ήδη κατεστραμμένο πριν φτάσει εκεί ο Χερν.

Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει την έκταση της ζημιάς, λέγοντας ότι αφορά «μια πολύ μικρή περιοχή αυτής της τεράστιας πισίνας» και χαρακτηρίζοντάς την «σχετικά ασήμαντη».

Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν εγκατασταθεί και συνεχίζουν να εγκαθίστανται κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

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