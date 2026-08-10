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Σιγή... ασυρμάτου: Σάλος με το γιοτ του Ζούκερμπεργκ, άκουσε κλήση για βοήθεια από άλλο σκάφος αλλά αδιαφόρησε
Σιγή... ασυρμάτου: Σάλος με το γιοτ του Ζούκερμπεργκ, άκουσε κλήση για βοήθεια από άλλο σκάφος αλλά αδιαφόρησε
Εκπρόσωπος του επικεφαλής του Meta εξήγησε ότι δεν είχαν ακούσει την κλήση και για αυτό δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα – Δεν ήταν στο γιοτ ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ
Το πλήρωμα ενός γιοτ που ανήκει στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να αδιαφόρησε σε κλήση για βοήθεια από άλλο σκάφος, αν και βρισκόταν πιο κοντά στο σκάφος και άρα είχε υποχρέωση συνδρομής.
Το σκάφος ζήτησε βοήθεια γιατί έμεινε από καύσιμα στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας.
Το ειδησεογραφικό μέσο Alaska Beacon ανέφερε ότι το σκάφος είχε εκπέμψει την περασμένη εβδομάδα σήμα κλήσης για βοήθεια μέσω της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και ότι ένα κοντινό μικρό κρουαζιερόπλοιο, το «Wilderness Legacy», το ρυμούλκησε στον κοντινό κόλπο Φάραγκουτ στη νοτιοανατολική Αλάσκα και το ανεφοδίασε με καύσιμα.
Παρόλο που βρισκόταν πιο κοντά, το γιοτ του Ζούκερμπεργκ, το «Launchpad», δεν είχε ανταποκριθεί στην κλήση, γράφει ο Guardian.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του διευθύνοντος συμβούλου της Meta δίνει μια διαφορετική εκδοχή εξηγώντας ότι το πλήρωμα δεν άκουσε την κλήση από το μικρό σκάφος και, όταν τελικά την άκουσε, ένα άλλο πλοίο που βρισκόταν κοντά είχε ήδη προσφέρει βοήθεια.
Το Alaska Beacon ανέφερε και αυτό ότι ο εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Κυριακή ότι το γιοτ «Launchpad» δεν είχε ακούσει από την αρχή την έκκληση για βοήθεια.
«Ο Μαρκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σκάφος τη στιγμή του συμβάντος. Όπως σημείωσε η Ακτοφυλακή, το σκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, και όταν το πλήρωμα εντόπισε την επικοινωνία της Ακτοφυλακής σε διαφορετικό κανάλι, η διάσωση είχε ήδη ξεκινήσει. Είμαστε ευγνώμονες που όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου.
Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου είχε αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς το σκάφος στο οποίο βρισκόταν έσπευσε να βοηθήσει τη λέμβο, ενώ ισχυριζόταν ότι οι Αρχές είχαν επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με το γιοτ του Ζούκερμπεργκ και ότι αυτό «αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει».
Το σκάφος ζήτησε βοήθεια γιατί έμεινε από καύσιμα στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας.
Το ειδησεογραφικό μέσο Alaska Beacon ανέφερε ότι το σκάφος είχε εκπέμψει την περασμένη εβδομάδα σήμα κλήσης για βοήθεια μέσω της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και ότι ένα κοντινό μικρό κρουαζιερόπλοιο, το «Wilderness Legacy», το ρυμούλκησε στον κοντινό κόλπο Φάραγκουτ στη νοτιοανατολική Αλάσκα και το ανεφοδίασε με καύσιμα.
Παρόλο που βρισκόταν πιο κοντά, το γιοτ του Ζούκερμπεργκ, το «Launchpad», δεν είχε ανταποκριθεί στην κλήση, γράφει ο Guardian.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του διευθύνοντος συμβούλου της Meta δίνει μια διαφορετική εκδοχή εξηγώντας ότι το πλήρωμα δεν άκουσε την κλήση από το μικρό σκάφος και, όταν τελικά την άκουσε, ένα άλλο πλοίο που βρισκόταν κοντά είχε ήδη προσφέρει βοήθεια.
Το Alaska Beacon ανέφερε και αυτό ότι ο εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Κυριακή ότι το γιοτ «Launchpad» δεν είχε ακούσει από την αρχή την έκκληση για βοήθεια.
«Ο Μαρκ και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σκάφος τη στιγμή του συμβάντος. Όπως σημείωσε η Ακτοφυλακή, το σκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, και όταν το πλήρωμα εντόπισε την επικοινωνία της Ακτοφυλακής σε διαφορετικό κανάλι, η διάσωση είχε ήδη ξεκινήσει. Είμαστε ευγνώμονες που όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου.
Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου είχε αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς το σκάφος στο οποίο βρισκόταν έσπευσε να βοηθήσει τη λέμβο, ενώ ισχυριζόταν ότι οι Αρχές είχαν επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με το γιοτ του Ζούκερμπεργκ και ότι αυτό «αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει».
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