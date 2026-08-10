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Πεζεσκιάν: Στην Τεχνητή Νοημοσύνη βασίστηκαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, λανθασμένοι οι υπολογισμοί τους
ΚΟΣΜΟΣ
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Πεζεσκιάν: Στην Τεχνητή Νοημοσύνη βασίστηκαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, λανθασμένοι οι υπολογισμοί τους

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο οι επιτιθέμενες πλευρές επιχείρησαν να δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας και να την οδηγήσουν σε λιμό, λεηλασίες και τελικά σε κοινωνική κατάρρευση

Πεζεσκιάν: Στην Τεχνητή Νοημοσύνη βασίστηκαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, λανθασμένοι οι υπολογισμοί τους
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον της χώρας του βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Όπως αναφέρει το Aljazeera, o Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, αναφερόμενος στον σχεδιασμό που, κατά τον ίδιο, βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι επιτιθέμενες πλευρές επιχείρησαν να δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας και να οδηγήσουν το Ιράν σε λιμό, λεηλασίες και τελικά σε κοινωνική κατάρρευση.


Δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπολογισμοί τους

Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, οι υπολογισμοί στους οποίους στηρίχθηκε αυτός ο σχεδιασμός δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Ωστόσο, οι υπολογισμοί τους, οι οποίοι βασίζονταν σε δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης, δίκτυα κατασκοπείας, μισθωμένα στοιχεία και τους εκπροσώπους τους στο εσωτερικό της χώρας, ανατράπηκαν ο ένας μετά τον άλλον», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Ιρανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και πληροφοριών από δίκτυα κατασκοπείας με τον σχεδιασμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι εκτιμήσεις για τις συνέπειές τους στο εσωτερικό του Ιράν αποδείχθηκαν λανθασμένες.

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