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Αλλαγές από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Μοτζάμπα Χαμενεΐ Ένοπλες Δυνάμεις

Αλλαγές από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν

Αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί, μέχρι πρότινος επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Αλλαγές από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανακοίνωσε σήμερα αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί, μέχρι πρότινος επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναπληρωτής του διορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντερί, πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων.

Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί, πρώην υπουργός Άμυνας, αναλαμβάνει την ηγεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αναπληρωτή τον Μοσταφά Ιζαντί.

Ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ διορίστηκε αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Τέλος, ο Χοσεΐν Ταέμπ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνει επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.
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