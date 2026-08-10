Στη φυλακή μετανάστης που βίασε 13χρονη στη Βρετανία, την προσέγγισε στο Snapchat παριστάνοντας τον 14χρονο

Ο Αφγανός Αμπντούλ Χαν - που καταδικάστηκε σε 9,5 χρόνια κάθειρξη - είχε αποκρύψει την πραγματική του ηλικία, προτού συναντήσει την ανήλικη και την οδηγήσει σε δασική περιοχή στα περίχωρα του Νότιγχαμ, όπου τη βίασε δύο φορές





Σύμφωνα με τη



Η γνωριμία μέσω Snapchat Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, ο Χαν έστειλε αίτημα φιλίας στη 13χρονη στο Snapchat χρησιμοποιώντας το όνομα «Abs» και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως 14χρονο αγόρι. Είχε προηγουμένως συνδεθεί στην εφαρμογή και με άλλους φίλους της ανήλικης.



Οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα και φωτογραφίες. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Χαν έστελνε φωτογραφίες ενός ατόμου νεότερου από τον ίδιο, ενώ σταδιακά οι συνομιλίες τους απέκτησαν σεξουαλικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, χειραγώγησε το κορίτσι ώστε να του στείλει προσωπική φωτογραφία.



Την επόμενη ημέρα κανόνισαν να συναντηθούν μετά το σχολείο. Όταν η 13χρονη τον είδε από κοντά, αντιλήφθηκε ότι ήταν μεγαλύτερος από την ηλικία που της είχε δηλώσει. Ο Χαν προσπάθησε τότε να την καθησυχάσει, ισχυριζόμενος ότι ήταν στην πραγματικότητα 16 ετών.







«Σκόπευε να κάνει σεξ μαζί της» Ο δικαστής ανέφερε ότι σκοπός του Χαν ήταν να οδηγήσει τη 13χρονη σε απομονωμένο σημείο για να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη μαζί της.



Κατά την περιγραφή της επίθεσης, το κορίτσι είπε ότι προσπαθούσε «να μην πανικοβληθεί» όταν ο Χαν άρχισε να της αφαιρεί τα ρούχα, καθώς δεν γνώριζε εάν είχε πάνω του κάποιο όπλο.



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Ο πατέρας ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της φίλης της, όπου μίλησαν με τη 13χρονη.



Το DNA που συνέδεσε τον Χαν με την επίθεση Ο Χαν συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα για άσχετη υπόθεση και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο.



Όταν ανακρίθηκε για τον βιασμό, ισχυρίστηκε ότι ονομαζόταν «Abs Leo», ότι ήταν σχεδόν 16 ετών και ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ το κορίτσι. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ στο δάσος όπου σημειώθηκε η επίθεση και ότι ήταν παρθένος.



Σε κάθειρξη εννιάμισι ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 28χρονος Αμπντούλ Χαν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού, το οποίο είχε προσεγγίσει μέσω Snapchat παριστάνοντας έναν 14χρονο μαθητή. Ο άνδρας, αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν , είχε αποκρύψει τόσο την πραγματική του ηλικία όσο και την ταυτότητά του, προτού συναντήσει την ανήλικη και την οδηγήσει σε δασική περιοχή στα περίχωρα του Νότιγχαμ, όπου τη βίασε δύο φορές.Σύμφωνα με τη Daily Mail , η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο του Νότιγχαμ, με τον δικαστή Μαρκ Γουάτσον να τονίζει κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι ο Χαν είχε «σκόπιμα αποκρύψει» την πραγματική του ταυτότητα προκειμένου να παραπλανήσει το κορίτσι.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, ο Χαν έστειλε αίτημα φιλίας στη 13χρονη στο Snapchat χρησιμοποιώντας το όνομα «Abs» και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως 14χρονο αγόρι. Είχε προηγουμένως συνδεθεί στην εφαρμογή και με άλλους φίλους της ανήλικης.Οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα και φωτογραφίες. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Χαν έστελνε φωτογραφίες ενός ατόμου νεότερου από τον ίδιο, ενώ σταδιακά οι συνομιλίες τους απέκτησαν σεξουαλικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, χειραγώγησε το κορίτσι ώστε να του στείλει προσωπική φωτογραφία.Την επόμενη ημέρα κανόνισαν να συναντηθούν μετά το σχολείο. Όταν η 13χρονη τον είδε από κοντά, αντιλήφθηκε ότι ήταν μεγαλύτερος από την ηλικία που της είχε δηλώσει. Ο Χαν προσπάθησε τότε να την καθησυχάσει, ισχυριζόμενος ότι ήταν στην πραγματικότητα 16 ετών.Το κορίτσι είχε προτείνει να πάνε σε δημόσιο skatepark, ωστόσο εκείνος την έπεισε να κατευθυνθούν σε δασική περιοχή στο Κλίφτον, στα περίχωρα του Νότιγχαμ.Ο δικαστής ανέφερε ότι σκοπός του Χαν ήταν να οδηγήσει τη 13χρονη σε απομονωμένο σημείο για να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη μαζί της.Κατά την περιγραφή της επίθεσης, το κορίτσι είπε ότι προσπαθούσε «να μην πανικοβληθεί» όταν ο Χαν άρχισε να της αφαιρεί τα ρούχα, καθώς δεν γνώριζε εάν είχε πάνω του κάποιο όπλο.Ο 28χρονος τη βίασε δύο φορές. Μετά την επίθεση, η ανήλικη κατάφερε να φύγει και κατέφυγε στο σπίτι μιας φίλης της. Όταν ο πατέρας της επικοινώνησε μαζί της και της ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι, εκείνη του αποκάλυψε τι είχε συμβεί.Ο πατέρας ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της φίλης της, όπου μίλησαν με τη 13χρονη.Ο Χαν συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα για άσχετη υπόθεση και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο.Όταν ανακρίθηκε για τον βιασμό, ισχυρίστηκε ότι ονομαζόταν «Abs Leo», ότι ήταν σχεδόν 16 ετών και ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ το κορίτσι. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ στο δάσος όπου σημειώθηκε η επίθεση και ότι ήταν παρθένος.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, καταρρίφθηκαν από τα στοιχεία της έρευνας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν γενετικό υλικό του σε παντελόνι της ανήλικης.



Ο Χαν αρνήθηκε τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επικοινωνία με παιδί, σεξουαλική δραστηριότητα με παιδί και συνάντηση με ανήλικο έπειτα από διαδικτυακή προσέγγιση. Δήλωσε επίσης αθώος για παρακώλυση της Δικαιοσύνης, εξαιτίας των ψευδών στοιχείων ταυτότητας που είχε δώσει στις Αρχές.



Μετά από δίκη πέντε ημερών, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για τα αδικήματα.



Τα διαφορετικά στοιχεία για την ηλικία του Ιδιαίτερη θέση στη δίκη κατέλαβε το ζήτημα της πραγματικής ηλικίας του Χαν. Ο ίδιος είπε στην αστυνομία ότι έφτασε στη Βρετανία από το Αφγανιστάν το 2015, κρυμμένος στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, όταν ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τις βρετανικές Αρχές εκείνη τη χρονιά, είχε δηλώσει ως ημερομηνία γέννησης τη 19η Μαΐου 1999. Έκτοτε φέρεται να έχει δώσει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης σε διάφορες υπηρεσίες, με το έτος γέννησης να κυμαίνεται από το 1998 έως και το 2009.



«Το κορίτσι πίστευε ότι επικοινωνούσε με ένα αγόρι της ηλικίας της, επειδή αυτό την κάνατε να πιστέψει», είπε ο δικαστής απευθυνόμενος στον Χαν.



«Αυτό ήταν ψέμα. Αποκρύψατε σκόπιμα την πραγματική σας ταυτότητα. Ήταν ένα ψέμα στο οποίο επιμείνατε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμη και μέχρι σήμερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, βάσει των στοιχείων, ήταν πεπεισμένος πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής του.



«Μετά την επίθεση φοβόμουν τον κόσμο» Η 13χρονη, η ταυτότητα της οποίας προστατεύεται για νομικούς λόγους, βρέθηκε στο δικαστήριο μαζί με μέλη της οικογένειάς της για την ανακοίνωση της ποινής.



Σε δήλωσή της για τις συνέπειες του εγκλήματος στη ζωή της, ανέφερε ότι μετά την επίθεση δυσκολευόταν να εμπιστευτεί τους ανθρώπους και υπέφερε από αναδρομές του τραυματικού περιστατικού. Είπε επίσης ότι δεν ήθελε πλέον να φορά τη σχολική της στολή, καθώς τη φορούσε την ημέρα που κακοποιήθηκε.



Όπως μεταφέρθηκε στο δικαστήριο, η ανήλικη αισθανόταν ότι είχε «χάσει τα συναισθήματά της» και ότι μετά την επίθεση «φοβόταν τον κόσμο».



Η εισαγγελέας Ντον Πρίτσαρντ ανέφερε ότι το ίδιο βράδυ το κορίτσι είχε αυτοκτονικές σκέψεις και τους επόμενους μήνες προχώρησε σε σοβαρούς αυτοτραυματισμούς.



«Δεν περίμενα ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε μένα και δεν θέλω να συμβεί σε κανέναν άλλο, γιατί είναι απλώς λάθος», ανέφερε η ανήλικη στη δήλωσή της.



Ο δικαστής τόνισε ότι η 13χρονη ήταν ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί και ότι οι συνέπειες για την ίδια και την οικογένειά της ήταν βαθιές.



Είχε ήδη καταδικαστεί για προσέγγιση άλλου παιδιού Στη διάρκεια της διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο Χαν είχε καταδικαστεί νωρίτερα μέσα στο ίδιο έτος από δικαστήριο του Ντέρμπι σε 23 μήνες φυλάκιση για σεξουαλική επικοινωνία με άλλο παιδί.



Στην προηγούμενη υπόθεση είχε αξιολογηθεί ως άτομο που αδυνατούσε να αντιληφθεί τα όρια και παρουσίαζε «υψηλό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε κορίτσια μετά την εφηβεία».



Η αστυνομικός Μάντλιν Τζόνσον, της Αστυνομίας του Νότιγχαμσαϊρ, χαρακτήρισε τον Χαν «καιροσκόπο και αρπακτικό δράστη», ο οποίος αποτελούσε σαφή κίνδυνο για έφηβα κορίτσια.



Όπως επισήμανε, η προηγούμενη καταδίκη του για grooming έδειχνε ότι ήταν αποφασισμένος να επιδιώκει σεξουαλικές σχέσεις με νεαρά κορίτσια, ενώ εξήρε το θάρρος της 13χρονης και τη μαρτυρία που έδωσε ενώπιον του δικαστηρίου.



Απέλαση στο Αφγανιστάν μετά την έκτιση της ποινής Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Χαν εξακολουθεί να επιμένει στα στοιχεία ταυτότητας που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο συνήγορός του, Άντριου Γουέσλι, σημείωσε πάντως ότι το δικαστήριο μπορούσε να θεωρήσει βέβαιο πως είχε ταξιδέψει από το Αφγανιστάν στη Βρετανία το 2015, κρυμμένος σε φορτηγό.



Ο δικαστής επέβαλε τελικά στον Χαν ποινή κάθειρξης εννιάμισι ετών. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, μετά την έκτιση των δύο τρίτων της ποινής του θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτόματης απέλασής του στο Αφγανιστάν.



Παράλληλα, διατάχθηκε να εγγραφεί ισόβια στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.