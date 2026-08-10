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Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, drones και επισιτιστική ασφάλεια στο προσκήνιο
Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, drones και επισιτιστική ασφάλεια στο προσκήνιο
Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητα της άλλης να προστατεύει ζωές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Χ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε πως συζήτησε σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας για τα drones καθώς και για την επισιτιστική ασφάλεια.
«Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητα της άλλης να προστατεύει ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
«Συζητήσαμε για τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα drones μεταξύ των χωρών μας. Ο πρίγκιπας διάδοχος αναφέρθηκε στις συμφωνίες της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, και τις σχετικές προοπτικές. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορέσουν να συμβάλλουν περισσότερο στην επισιτιστική ασφάλεια - κάτι που αποτελεί παγκόσμια ανάγκη», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
«Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητα της άλλης να προστατεύει ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
«Συζητήσαμε για τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα drones μεταξύ των χωρών μας. Ο πρίγκιπας διάδοχος αναφέρθηκε στις συμφωνίες της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, και τις σχετικές προοπτικές. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορέσουν να συμβάλλουν περισσότερο στην επισιτιστική ασφάλεια - κάτι που αποτελεί παγκόσμια ανάγκη», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
We are in contact with Ukraine’s friends and partners virtually every day to bring about more security. Today, I had a very substantive conversation with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud. There are domains in which Ukraine and Saudi Arabia can… pic.twitter.com/Qc9xwy91l8— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026
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