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Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, drones και επισιτιστική ασφάλεια στο προσκήνιο
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Σαουδική Αραβία Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν

Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, drones και επισιτιστική ασφάλεια στο προσκήνιο

Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητα της άλλης να προστατεύει ζωές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Χ

Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, drones και επισιτιστική ασφάλεια στο προσκήνιο
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε πως συζήτησε σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας για τα drones καθώς και για την επισιτιστική ασφάλεια.

«Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν η μία την ικανότητα της άλλης να προστατεύει ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Συζητήσαμε για τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα drones μεταξύ των χωρών μας. Ο πρίγκιπας διάδοχος αναφέρθηκε στις συμφωνίες της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, και τις σχετικές προοπτικές. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορέσουν να συμβάλλουν περισσότερο στην επισιτιστική ασφάλεια - κάτι που αποτελεί παγκόσμια ανάγκη», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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