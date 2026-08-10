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Μεγάλη φωτιά στην Ουέλβα της Ισπανίας: 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - «Ίσως χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο»
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο, τόνισε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ
Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία, διευκρίνισε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο για καμία ανάπαυλα. Πρόκειται για έναν αγώνα αντοχής γεμάτο εμπόδια», υπογράμμισε.
🔥 ÚLTIMA HORA | Incendio #IFNiebla (Huelva)— Guardia Civil (@guardiacivil) August 10, 2026
⚠️ Desalojo de localidad del Madroño (#Sevilla) que limita con la localidad de Niebla (#Huelva), debido al incendio forestal
🚨 Máxima precaución y atención únicamente a los canales oficiales. #IncendiosForestales 🚒 pic.twitter.com/qYN9aVlyVw
«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: τίποτα δεν προμηνύει πως η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Μας απομένουν ακόμα ώρες, πιθανόν ημέρες, εντατικής δουλειάς» προειδοποίησε ο Ισπανός αξιωματούχος.
Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, όμως το δύσβατο έδαφος και οι καιρικές συνθήκες επιβράδυναν την πρόοδό τους, σύμφωνα με τις Αρχές.
Περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης είναι αυτήν τη στιγμή περικυκλωμένα από τις φλόγες. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στην περιοχή που οριοθετείται από τη γραμμή πυρός και δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η επιφάνεια έχει καεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
🔥 Continuamos trabajando en la extinción del #IFNiebla, en #Huelva.— Ministerio Defensa (@Defensagob) August 10, 2026
🧑🚒 Los militares de @UMEgob allí desplegados centran sus esfuerzos en:
➡️ Acciones de defensa en las zonas aledañas a #Berrocal y #Marigenta.
➡️ Perimetración del incendio con maquinaria pesada. pic.twitter.com/m0VT9BwMhE
Σήμερα, οι 300 κάτοικοι του μικρού χωριού Ελ Μαδρόνο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ανεβάζοντας σε 800 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς.
📹Vídeo | El incendio de Niebla (Huelva) ya recorre 8.000 hectáreas https://t.co/Jvrf3JuzW9 pic.twitter.com/GQbPVye0Vw— EL PAÍS (@el_pais) August 9, 2026
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