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Μεγάλη φωτιά στην Ουέλβα της Ισπανίας: 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - «Ίσως χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο»
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Ανδαλουσία Ισπανία

Μεγάλη φωτιά στην Ουέλβα της Ισπανίας: 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - «Ίσως χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο»

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο, τόνισε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ

Μεγάλη φωτιά στην Ουέλβα της Ισπανίας: 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - «Ίσως χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο»
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Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στη νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων και του δύσβατου εδάφους, όπως έγινε γνωστό από τις περιφερειακές Αρχές.

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία, διευκρίνισε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο για καμία ανάπαυλα. Πρόκειται για έναν αγώνα αντοχής γεμάτο εμπόδια», υπογράμμισε.



«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: τίποτα δεν προμηνύει πως η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Μας απομένουν ακόμα ώρες, πιθανόν ημέρες, εντατικής δουλειάς» προειδοποίησε ο Ισπανός αξιωματούχος.

Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, όμως το δύσβατο έδαφος και οι καιρικές συνθήκες επιβράδυναν την πρόοδό τους, σύμφωνα με τις Αρχές.

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Περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης είναι αυτήν τη στιγμή περικυκλωμένα από τις φλόγες. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στην περιοχή που οριοθετείται από τη γραμμή πυρός και δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η επιφάνεια έχει καεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σήμερα, οι 300 κάτοικοι του μικρού χωριού Ελ Μαδρόνο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ανεβάζοντας σε 800 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς.

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