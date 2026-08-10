Tεράστια πετρελαιοκηλίδα σχεδόν 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων από διαρροή σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στο Ομάν

Το Caroline Bezengi μετέφερε σχεδόν ένα εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου με προορισμό την Ασία, όταν ανέφερε για πρώτη φορά προβλήματα στις 8 Ιουνίου στα ανοικτά της Υεμένης - Ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις





Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Caroline Bezengi μετέφερε σχεδόν ένα εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου με προορισμό την Ασία, όταν ανέφερε για πρώτη φορά προβλήματα στις 8 Ιουνίου στα ανοικτά της Υεμένης. Σύμφωνα με δύο πηγές της ναυτικής ασφάλειας είχε σημειωθεί έκρηξη επί του σκάφους. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.





Στην πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του σχετικά με τις προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη διαρροή πετρελαίου κοντά στα νησιά Hallaniyat. Ο σουλτάνος του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, εξέδωσε πέρυσι βασιλικό διάταγμα με το οποίο δημιουργήθηκε ένα φυσικό καταφύγιο γύρω από τα νησιά, μια περιοχή που φιλοξενεί άγρια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των φαλαινών με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας και των κορμοράνων της Σοκότρα.



Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις της περιοχής Η Αρχή Περιβάλλοντος του Ομάν ανέφερε ότι η πετρελαιοκηλίδα καλύπτει έκταση περίπου 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων αφαλάτωσης νερού και των τουριστικών εγκαταστάσεων. Η κηλίδα εκτείνεται βορειοανατολικά των νησιών και βρίσκεται σε απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων από την ακτή, ανέφερε η Αρχή.





Κλείσιμο Πώς αντιμετωπίζεται μία τέτοια διαρροή Μια διαρροή αυτής της κλίμακας απαιτεί τον ψεκασμό διασκορπιστικού υλικού σε όλη την πληγείσα περιοχή με αεροσκάφη, καθώς και τη χρήση φραγμάτων και άλλου εξοπλισμού για τη συλλογή του πετρελαίου πριν αυτό φτάσει στην ακτή ή βυθιστεί στον πυθμένα της θάλασσας, δήλωσε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, Τόνι Γκουτιέρεζ. «Αν αυτό το πετρέλαιο παραμείνει στην ανοικτή θάλασσα, ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι αν το πετρέλαιο φτάσει σε πιο ρηχά νερά και στην ίδια την ακτογραμμή», τόνισε, αναφερόμενος στις επιπτώσεις σε ποικίλα είδη θαλάσσιας ζωής, όπως κοράλλια, πουλιά και ψάρια. Επιπλέον, ανέφερε ότι «θα μπορούσε κανείς να βρει πετρέλαιο εκεί ακόμα και χρόνια αργότερα. Και αυτό ακριβώς συνέβη με το Exxon Valdez. Δέκα χρόνια μετά, υπήρχαν ακόμα υπολείμματα πετρελαίου» σχετικά με στη διαρροή του δεξαμενόπλοιου το 1989 στην Αλάσκα.





Μια ανάλυση του Reuters με βάση δορυφορικές εικόνες και ειδικούς στον τομέα της ναυτιλίας έδειξε ότι η διαρροή από το προσαραγμένο δεξαμενόπλοιο μήκους 274 μέτρων εξακολουθούσε να εξαπλώνεται στα τέλη του περασμένου μήνα, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή ζημιά του περιβάλλοντος.



διαρροή αργού πετρελαίου από ένα δεξαμενόπλοιο που προσάραξε ανοιχτά ενός φυσικού καταφυγίου κοντά στα νησιά Hallaniyat στο Ομάν έχει δημιουργήσει μια πετρελαιοκηλίδα που καλύπτει σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/8) η κυβέρνηση της χώρας.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το, όταν ανέφερε για πρώτη φορά προβλήματα στις 8 Ιουνίου στα ανοικτά της Υεμένης. Σύμφωνα με δύο πηγές της ναυτικής ασφάλειας είχε σημειωθεί έκρηξη επί του σκάφους. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.Στην πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις , το Ομάν τόνισε σήμερα ότι. Ο σουλτάνος του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, εξέδωσε πέρυσι βασιλικό διάταγμα με το οποίο δημιουργήθηκε ένα, μια περιοχή που φιλοξενεί άγρια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των φαλαινών με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας και των κορμοράνων της Σοκότρα.Η Αρχή Περιβάλλοντος του Ομάν ανέφερε ότι η πετρελαιοκηλίδα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων αφαλάτωσης νερού και των τουριστικών εγκαταστάσεων. Η κηλίδα εκτείνεται βορειοανατολικά των νησιών και βρίσκεται σε απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων από την ακτή, ανέφερε η Αρχή.Μια διαρροή αυτής της κλίμακας απαιτεί τον, καθώς και τηκαι άλλου εξοπλισμού για τη συλλογή του πετρελαίου πριν αυτό, δήλωσε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, Τόνι Γκουτιέρεζ. «», τόνισε, αναφερόμενος στις επιπτώσεις σε ποικίλα είδη θαλάσσιας ζωής, όπως κοράλλια, πουλιά και ψάρια. Επιπλέον, ανέφερε ότι «θα μπορούσε κανείς να βρει πετρέλαιο εκεί ακόμα και χρόνια αργότερα. Και αυτό ακριβώς συνέβη με το Exxon Valdez. Δέκα χρόνια μετά, υπήρχαν ακόμα υπολείμματα πετρελαίου» σχετικά με στη διαρροή του δεξαμενόπλοιου το 1989 στην Αλάσκα.Μια ανάλυση του Reuters με βάση δορυφορικές εικόνες και ειδικούς στον τομέα της ναυτιλίας έδειξε ότι η διαρροή από το προσαραγμένο δεξαμενόπλοιο μήκους 274 μέτρων εξακολουθούσε να εξαπλώνεται στα τέλη του περασμένου μήνα, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή ζημιά του περιβάλλοντος.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας Το Caroline Bezengi φορτώθηκε τον Απρίλιο στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ στα τέλη Μαΐου, όπως δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Ναυπηγημένο το 2001, αποτελεί μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» παλαιότερων πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιεί η Ρωσία, τα οποία δεν διαθέτουν δυτική ασφαλιστική κάλυψη και πλέουν υπό τις σημαίες διαφόρων χωρών για να αποκρύψουν την πραγματική ιδιοκτησία τους.



Εμφανιζόταν στις δημόσιες ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων ως πλοίο που φέρει τη σημαία του Καμερούν, αλλά ήταν μεταξύ των 39 πλοίων που διαγράφηκαν από το νηολόγιο του Καμερούν τον Ιούνιο. Το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Ελβετία.



Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του είναι η Rentoor Shipmanagement Ltd και διαχειριστής του η Villar Shipmanagement Ltd.