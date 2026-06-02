Τριήμερη κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ προγραμματίζει το Ιράν: Αναμένεται να την παρακολουθήσουν εκατομμύρια
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Τριήμερη κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ προγραμματίζει το Ιράν: Αναμένεται να την παρακολουθήσουν εκατομμύρια

H κηδεία που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 4 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου

Τριήμερη κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ προγραμματίζει το Ιράν: Αναμένεται να την παρακολουθήσουν εκατομμύρια
Το Ιράν προγραμματίζει τελετή τριών ημερών για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε κατά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε του Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης.

H κηδεία που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 4 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Δεν έχει δοθεί καμιά ημερομηνία, αλλά αξιωματούχος έκανε λόγο για την περίοδο κοντά στον μήνα Μουχαράμ, τον πρώτο μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή τα μέσα Ιουνίου.

Δήλωσε ότι η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στην Τεχεράνη, όπως και στις ιερές πόλεις Κομ και τη νενέτειρά του Μασχάντ όπου θα ταφεί ο Χαμενεΐ.

Στην Τεχεράνη, η τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες και αναμένεται να παραστούν 15 με 20 εκατομμυρία άνθρωποι.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια καθώς τραυματίστηκε σε πλήγμα και κάνει δηλώσεις μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης