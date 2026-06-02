Τριήμερη κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ προγραμματίζει το Ιράν: Αναμένεται να την παρακολουθήσουν εκατομμύρια

Το Ιράν προγραμματίζει τελετή τριών ημερών για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε κατά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.



Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη και με απόδοση τιμών.



Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε του Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της κατοικίας του στο κέντρο της Τεχεράνης.



H κηδεία που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 4 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.



Δεν έχει δοθεί καμιά ημερομηνία, αλλά αξιωματούχος έκανε λόγο για την περίοδο κοντά στον μήνα Μουχαράμ, τον πρώτο μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου, δηλαδή τα μέσα Ιουνίου.



Δήλωσε ότι η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στην Τεχεράνη, όπως και στις ιερές πόλεις Κομ και τη νενέτειρά του Μασχάντ όπου θα ταφεί ο Χαμενεΐ.



Στην Τεχεράνη, η τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες και αναμένεται να παραστούν 15 με 20 εκατομμυρία άνθρωποι.



Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια καθώς τραυματίστηκε σε πλήγμα και κάνει δηλώσεις μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.