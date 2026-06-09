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Βουλγαρία: Διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η κυβέρνηση Ράντεφ
Βουλγαρία: Διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η κυβέρνηση Ράντεφ
Δείγμα γραφής από τη νέα κυβέρνηση της χώρας που έχει φιλορωσικό προσανατολισμό
Η Βουλγαρία δεν θα στέλνει πλέον όπλα στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ.
Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει την αντίθεση της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης στην υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, μετά τη συντριπτική νίκη του φιλορωσικού πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ στις εκλογές του Απριλίου.
Η Βουλγαρία, όπως σημειώνει το Politico, έχει στείλει 13 πακέτα βοήθειας στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο Ράντεφ στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα της Ουκρανίας ως «καταδικασμένο».
«Έχουμε ήδη καταστήσει σαφές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιλυθεί στο πεδίο της μάχης. Είμαστε μάρτυρες ενός πολέμου εξάντλησης και, ανεξάρτητα από το πόσα όπλα συγκεντρωθούν, το μόνο αποτέλεσμα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Είναι καιρός να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Στογιάνοφ την Τρίτη.
Εκτός από τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, ο Στογιάνοφ αποκάλυψε το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της Βουλγαρίας στο 5% του ΑΕΠ, όπως είχε υποσχεθεί προηγουμένως ο Ράντεφ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ.
Ο Ράντεφ, που στο παρελθόν ήταν πιλότος μαχητικού αεροσκάφους και αργότερα αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, επικαλέστηκε τη στρατιωτική του εμπειρία για να υποστηρίξει τη θέση του ότι η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί την ειρήνη με τη Ρωσία. Τον Μάιο πρότεινε η ΕΕ να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Αν και η νέα κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει μια πιο φιλική στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, έχει αποφύγει την ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες σχετικά με την Ουκρανία.
Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει την αντίθεση της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης στην υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, μετά τη συντριπτική νίκη του φιλορωσικού πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ στις εκλογές του Απριλίου.
Η Βουλγαρία, όπως σημειώνει το Politico, έχει στείλει 13 πακέτα βοήθειας στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο Ράντεφ στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα της Ουκρανίας ως «καταδικασμένο».
«Έχουμε ήδη καταστήσει σαφές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιλυθεί στο πεδίο της μάχης. Είμαστε μάρτυρες ενός πολέμου εξάντλησης και, ανεξάρτητα από το πόσα όπλα συγκεντρωθούν, το μόνο αποτέλεσμα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Είναι καιρός να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Στογιάνοφ την Τρίτη.
Εκτός από τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, ο Στογιάνοφ αποκάλυψε το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της Βουλγαρίας στο 5% του ΑΕΠ, όπως είχε υποσχεθεί προηγουμένως ο Ράντεφ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ.
Ο Ράντεφ, που στο παρελθόν ήταν πιλότος μαχητικού αεροσκάφους και αργότερα αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, επικαλέστηκε τη στρατιωτική του εμπειρία για να υποστηρίξει τη θέση του ότι η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί την ειρήνη με τη Ρωσία. Τον Μάιο πρότεινε η ΕΕ να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Αν και η νέα κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει μια πιο φιλική στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, έχει αποφύγει την ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες σχετικά με την Ουκρανία.
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