Ο αρχηγός των IDF προειδοποιεί: Η πρόσφατη επίθεση στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ακόμη σοβαρότερο χτύπημα

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιωτική άσκηση, ο Εγιάλ Ζαμίρ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ιρανική προσπάθεια να υπαγορεύσει εξισώσεις και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει