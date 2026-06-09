Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχεράνη Αεροδρομίο

Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης

Οι πτήσεις είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής

Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης
Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο κυριότερα στην ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.

Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

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