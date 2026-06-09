Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης
Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης
Οι πτήσεις είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής
Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο κυριότερα στην ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.
Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.
Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.
Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.
Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.
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