Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του Μπεν Γκβιρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα
Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του Μπεν Γκβιρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα
Ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα
Toν ρόλο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, ερευνά η εισαγγελία της Ρώμης, έγινε γνωστό τη Δευτέρα από δικαστική πηγή.
Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής Δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.
Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Ισραηλινού υπουργού σε δίκη.
Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ τόνισε: «Δεν θα αποφύγω οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας».
Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής Δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.
Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Ισραηλινού υπουργού σε δίκη.
Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir has released video footage on social media of himself berating detained activists from the Gaza flotilla.— Channel 4 News (@Channel4News) May 20, 2026
The video has prompted international outrage, while the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Ben Gvir’s actions… pic.twitter.com/Za4TVfd6PW
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ τόνισε: «Δεν θα αποφύγω οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας».
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