Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του Μπεν Γκβιρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπεν Γκβιρ Γάζα

Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του Μπεν Γκβιρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα

Ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα

Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του Μπεν Γκβιρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα
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Toν ρόλο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, ερευνά η εισαγγελία της Ρώμης, έγινε γνωστό τη Δευτέρα από δικαστική πηγή.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής Δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Ισραηλινού υπουργού σε δίκη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ τόνισε: «Δεν θα αποφύγω οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας».
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