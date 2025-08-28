Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Προς πώληση η Βίλα Σερτόσα στη Σαρδηνία που έκανε τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Προς πώληση η Βίλα Σερτόσα στη Σαρδηνία που έκανε τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Η τιμή πώλησης της βίλας ορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ – Στους χώρους της είχαν φιλοξενηθεί παγκόσμιοι ηγέτες αλλά και τα αμφιλεγόμενα πάρτι που σημάδεψαν την πολιτική καριέρα του Καβαλιέρε
Σε νέο ιδιοκτήτη αναμένεται να περάσει η Βίλα Σερτόσα, που ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και στέγασε στο παρελθόν παγκόσμιους ηγέτες αλλά και τα σκανδαλώδη και αμφιλεγόμενα «μπούνγκα μπούνγκα» πάρτι.
Η Βίλα Σερτόσα, που είναι μια τεράστια ιδιοκτησία στη Σαρδηνία και πέρασε μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι το 2023 στα πέντε παιδιά του είναι πλέον επίσημα προς πώληση, με εκτιμώμενη αξία 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Η τοπική εφημερίδα La Nuova Sardegna ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν. Η διαδικασία προωθείται από τη Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με τη Knight Castle Real Estate. Ωστόσο, η Fininvest που είναι η εταιρεία του Μπερλουσκόνι προσπάθησε να υποβαθμίσει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι εξετάζει «διάφορες εκφράσεις ενδιαφέροντος» και ότι δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία.
Οι ηγέτες και τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Στο παρελθόν η ιδιοκτησία ήταν γνωστή ως Βίλα Μοναστέρο. Ο Μπερλουσκόνι την απέκτησε το 1980 και φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.
Πέραν του πολιτικού στοιχείου, η παραθαλάσσια κατοικία των 4.500 τετραγωνικών μέτρων έγινε διάσημη για τα αμφιλεγόμενα και σκανδαλώδη πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα», όπου γυναίκες μετείχαν σε σεξουαλικές εκδηλώσεις. Ο Μπερλουσκόνι αλλά και οι καλεσμένοι του, που ήταν μεταξύ άλλων πολιτικοί αλλά και διάσημοι Ιταλοί, έλεγαν ότι αυτά τα πάρτι ήταν «άκακες κοινωνικές εκδηλώσεις». Ωστόσο, υπήρξαν κατηγορίες για ανήθικες συμπεριφορές και εκμετάλλευση. Στο τέλος, υπήρξαν επιπτώσεις στην πολιτική καριέρα του Καβαλιέρε.
Η βίλα βρίσκεται στην Κόστα Σμεράλντα, και διαθέτει κήπους σε διαφορετικά επίπεδα, πισίνες και μπανγκαλόου για επισκέπτες γύρω από ένα τεχνητό ηφαίστειο. Παράλληλα, η ιδιοκτησία διαθέτει μια μυστική θαλάσσια σπηλιά με πρόσβαση από σκάφος, μια πισίνα με θέμα τον Ποσειδώνα, ένα αμφιθέατρο ρωμαϊκού στυλ και ένα καταφύγιο υπόγειο προστασίας πυρηνικού επιπέδου.
Το 2004, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξέδωσε κυβερνητικό διάταγμα, καθορίζοντας την κατοικία ως «εναλλακτική τοποθεσία μέγιστης ασφάλειας για την προστασία του πρωθυπουργού». Με αυτόν τον τρόπο, η ιδιοκτησία προστατεύτηκε από τους νόμους κρατικής μυστικότητας, παρά τις συνεχείς έρευνες για τυχόν παραβάσεις περιβαλλοντικών κανόνων.
Στο παρελθόν, υπήρχαν φήμες και για πώληση της βίλας το 2010 και το 2015. Ωστόσο ο Μπερλουσκόνι το είχε αρνηθεί. Οι φήμες για πώληση της ιδιοκτησίας επανήλθαν μετά τον θάνατό του, ενώ είχε αναφερθεί ότι ενδιαφέρουν είχαν δείξει ο σουλτάνος του Μπρούνεϊ και η αλυσίδα ξενοδοχείων Four Season.
Η Βίλα Σερτόσα, που είναι μια τεράστια ιδιοκτησία στη Σαρδηνία και πέρασε μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι το 2023 στα πέντε παιδιά του είναι πλέον επίσημα προς πώληση, με εκτιμώμενη αξία 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Η τοπική εφημερίδα La Nuova Sardegna ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν. Η διαδικασία προωθείται από τη Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με τη Knight Castle Real Estate. Ωστόσο, η Fininvest που είναι η εταιρεία του Μπερλουσκόνι προσπάθησε να υποβαθμίσει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι εξετάζει «διάφορες εκφράσεις ενδιαφέροντος» και ότι δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία.
Οι ηγέτες και τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Στο παρελθόν η ιδιοκτησία ήταν γνωστή ως Βίλα Μοναστέρο. Ο Μπερλουσκόνι την απέκτησε το 1980 και φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.
Πέραν του πολιτικού στοιχείου, η παραθαλάσσια κατοικία των 4.500 τετραγωνικών μέτρων έγινε διάσημη για τα αμφιλεγόμενα και σκανδαλώδη πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα», όπου γυναίκες μετείχαν σε σεξουαλικές εκδηλώσεις. Ο Μπερλουσκόνι αλλά και οι καλεσμένοι του, που ήταν μεταξύ άλλων πολιτικοί αλλά και διάσημοι Ιταλοί, έλεγαν ότι αυτά τα πάρτι ήταν «άκακες κοινωνικές εκδηλώσεις». Ωστόσο, υπήρξαν κατηγορίες για ανήθικες συμπεριφορές και εκμετάλλευση. Στο τέλος, υπήρξαν επιπτώσεις στην πολιτική καριέρα του Καβαλιέρε.
Η βίλα βρίσκεται στην Κόστα Σμεράλντα, και διαθέτει κήπους σε διαφορετικά επίπεδα, πισίνες και μπανγκαλόου για επισκέπτες γύρω από ένα τεχνητό ηφαίστειο. Παράλληλα, η ιδιοκτησία διαθέτει μια μυστική θαλάσσια σπηλιά με πρόσβαση από σκάφος, μια πισίνα με θέμα τον Ποσειδώνα, ένα αμφιθέατρο ρωμαϊκού στυλ και ένα καταφύγιο υπόγειο προστασίας πυρηνικού επιπέδου.
«Μεγίστης ασφαλείας»
Το 2004, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξέδωσε κυβερνητικό διάταγμα, καθορίζοντας την κατοικία ως «εναλλακτική τοποθεσία μέγιστης ασφάλειας για την προστασία του πρωθυπουργού». Με αυτόν τον τρόπο, η ιδιοκτησία προστατεύτηκε από τους νόμους κρατικής μυστικότητας, παρά τις συνεχείς έρευνες για τυχόν παραβάσεις περιβαλλοντικών κανόνων.
Στο παρελθόν, υπήρχαν φήμες και για πώληση της βίλας το 2010 και το 2015. Ωστόσο ο Μπερλουσκόνι το είχε αρνηθεί. Οι φήμες για πώληση της ιδιοκτησίας επανήλθαν μετά τον θάνατό του, ενώ είχε αναφερθεί ότι ενδιαφέρουν είχαν δείξει ο σουλτάνος του Μπρούνεϊ και η αλυσίδα ξενοδοχείων Four Season.
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα