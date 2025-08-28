Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Προς πώληση η Βίλα Σερτόσα στη Σαρδηνία που έκανε τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»

Η τιμή πώλησης της βίλας ορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ – Στους χώρους της είχαν φιλοξενηθεί παγκόσμιοι ηγέτες αλλά και τα αμφιλεγόμενα πάρτι που σημάδεψαν την πολιτική καριέρα του Καβαλιέρε