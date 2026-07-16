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Ο πίθηκος με τα πορτοκαλί χείλια που... βρυχάται: Μοναδική ανακάλυψη στο Κονγκό, δείτε βίντεο
Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών στον χώρο της επιστήμης των πρωτευόντων ανακοίνωσαν επιστήμονες, οι οποίοι εντόπισαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος πιθήκου
Όπως αναφέρει η New York Post, η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, με τους ερευνητές να κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα.
«Σήμερα είναι πολύ ασυνήθιστο να ανακαλύπτεται ένα εντελώς άγνωστο είδος πρωτεύοντος θηλαστικού, πόσο μάλλον ένας σχετικά μεγάλος πίθηκος», δήλωσε ο ανθρωπολόγος Τζόσουα Λίντερ, πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης The Forest Collective.
'Very exciting' new species of monkeys with big, orange lips discovered 'hiding' in forest https://t.co/Q2q9iZJdmx pic.twitter.com/xyB707GSyB— New York Post (@nypost) July 16, 2026
Ο πίθηκος, που οι κάτοικοι της φυλής Μπαλάνγκα αποκαλούν «Λικουέλι», εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2008 από ομάδα οικολόγων που εξερευνούσε το Εθνικό Πάρκο Λομάμι, στην καρδιά της ζούγκλας του Κονγκό.
Η πρώτη εμφάνιση και το δεκαετές μυστήριο
Ωστόσο, η μοναδική φωτογραφία που κατάφεραν τότε να τραβήξουν ήταν μερικώς καλυμμένη από τη βλάστηση, γεγονός που δεν επέτρεψε την ασφαλή ταυτοποίηση του ζώου.
🚨 New Monkey Species Discovered! 🐒— Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) July 16, 2026
Meet the Likweli, a striking primate with a jet-black face and vibrant pinkish-orange lips, found hiding in the forests of the Democratic Republic of Congo.
First reported by locals back in 2008, scientists have now officially confirmed it… pic.twitter.com/u4wVssKblH
Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να καταγραφεί ξανά από κάμερα. Τότε οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι πιθανότατα είχαν μπροστά τους ένα εντελώς νέο είδος.
Αν και ανήκει στο γένος Colobus, ο νέος πίθηκος παρουσιάζει εμφανείς διαφορές από τα συγγενικά του είδη.
Πορτοκαλί «μάσκα» και διαφορετικές κραυγές
Ξεχωρίζει για το γυαλιστερό μαύρο τρίχωμα, τη λευκή κηλίδα γύρω από την ουρά και κυρίως για την έντονη πορτοκαλί περιοχή που περιβάλλει τα χείλη και τη μύτη του, δίνοντας την εντύπωση ότι έχει βάψει το πρόσωπό του.
🐒🌿 ¡Un descubrimiento extraordinario en el corazón de África!— Apocaliptic (@apocalipticmx) July 16, 2026
Científicos confirman nueva especie de mono colobo en lo profundo del bosque tropical del Congo: Likweli. 🌍🔬
Es uno de los hallazgos de primates más importantes de las últimas décadas.🌳✨ https://t.co/6HpVD1478i pic.twitter.com/XYbWM9sW7j
Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Κέιτ Ντέτγουιλερ από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, εκτιμά ότι τα χαρακτηριστικά αυτά πιθανότατα λειτουργούν είτε ως μέσο αναγνώρισης μεταξύ των ζώων είτε ως στοιχείο προσέλκυσης συντρόφου.
Εξίσου ασυνήθιστες είναι και οι φωνές του, καθώς, σε αντίθεση με άλλους πιθήκους Colobus, εκπέμπει βαθείς, δυνατούς βρυχηθμούς και χαρακτηριστικά ρουθουνίσματα.
Από το 2018 έως το 2022, ομάδα επιστημόνων πραγματοποίησε εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες στο Εθνικό Πάρκο Λομάμι, παρακολουθώντας τους πιθήκους στο φυσικό τους περιβάλλον.
Τέσσερα χρόνια ερευνών για την ταυτοποίησή του
Κατέγραψαν τη συμπεριφορά και τις φωνές τους, ενώ έδειξαν φωτογραφίες του ζώου σε κατοίκους 52 χωριών γύρω από το πάρκο.
Μόλις οκτώ χωριά αναγνώρισαν το ζώο, κυρίως επειδή οι κάτοικοι το κυνηγούσαν για τροφή.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πίθηκοι ζυγίζουν περίπου επτά κιλά και ζουν σε ομάδες που μπορεί να φτάνουν τα 20 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες απέκτησαν δείγματα από νεκρούς πιθήκους που είχαν κατασχεθεί από λαθροθήρες οι οποίοι τους προόριζαν για το παράνομο εμπόριο άγριου κρέατος.
Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για νέο είδος
Η γενετική ανάλυση και η σύγκριση του DNA με δείγματα από μουσεία επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα εντελώς ξεχωριστό είδος, το οποίο ονομάστηκε Colobus congoensis, προς τιμήν της Λεκάνης του Κονγκό.
Πρόκειται μόλις για το πέμπτο νέο είδος αφρικανικού πιθήκου που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέο είδος αποσχίστηκε εξελικτικά από τον μαύρο πίθηκο Colobus (C. satanas) πριν από περίπου πέντε εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή εξελικτική απόκλιση μεταξύ ειδών του ίδιου γένους.
Οι ερευνητές προτείνουν ο Colobus congoensis να ενταχθεί άμεσα στα απειλούμενα είδη, καθώς ο πληθυσμός του φαίνεται να είναι περιορισμένος και ζει σε γεωγραφική περιοχή περίπου 1.050 χιλιομέτρων.
Φόβοι ότι απειλείται με εξαφάνιση
Οι βασικότερες απειλές που αντιμετωπίζει είναι το κυνήγι και η αποψίλωση των δασών γύρω από το Εθνικό Πάρκο Λομάμι.
«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξη των αφρικανικών πιθήκων», δήλωσε η Κέιτ Ντέτγουιλερ, ενώ ο οικολόγος Τόμας Γκιλέσπι από το Πανεπιστήμιο Έμορι, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε ότι η ανακάλυψη είναι ταυτόχρονα συναρπαστική αλλά και ανησυχητική, καθώς γίνεται σε μια περίοδο που τα τροπικά δάση δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
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