Ο πίθηκος με τα πορτοκαλί χείλια που... βρυχάται: Μοναδική ανακάλυψη στο Κονγκό, δείτε βίντεο

🐒🌿 ¡Un descubrimiento extraordinario en el corazón de África!

Científicos confirman nueva especie de mono colobo en lo profundo del bosque tropical del Congo: Likweli. 🌍🔬

Es uno de los hallazgos de primates más importantes de las últimas décadas.🌳✨ https://t.co/6HpVD1478i pic.twitter.com/XYbWM9sW7j — Apocaliptic (@apocalipticmx) July 16, 2026



Τέσσερα χρόνια ερευνών για την ταυτοποίησή του



Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για νέο είδος



Φόβοι ότι απειλείται με εξαφάνιση

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Κέιτ Ντέτγουιλερ από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, εκτιμά ότι τα χαρακτηριστικά αυτά πιθανότατα λειτουργούν είτε ως μέσο αναγνώρισης μεταξύ των ζώων είτε ως στοιχείο προσέλκυσης συντρόφου.Εξίσου ασυνήθιστες είναι και οι φωνές του, καθώς, σε αντίθεση με άλλους πιθήκους Colobus, εκπέμπει βαθείς, δυνατούς βρυχηθμούς και χαρακτηριστικά ρουθουνίσματα.Από το 2018 έως το 2022, ομάδα επιστημόνων πραγματοποίησε εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες στο Εθνικό Πάρκο Λομάμι, παρακολουθώντας τους πιθήκους στο φυσικό τους περιβάλλον.Κατέγραψαν τη συμπεριφορά και τις φωνές τους, ενώ έδειξαν φωτογραφίες του ζώου σε κατοίκους 52 χωριών γύρω από το πάρκο.Μόλις οκτώ χωριά αναγνώρισαν το ζώο, κυρίως επειδή οι κάτοικοι το κυνηγούσαν για τροφή.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πίθηκοι ζυγίζουν περίπου επτά κιλά και ζουν σε ομάδες που μπορεί να φτάνουν τα 20 άτομα.Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες απέκτησαν δείγματα από νεκρούς πιθήκους που είχαν κατασχεθεί από λαθροθήρες οι οποίοι τους προόριζαν για το παράνομο εμπόριο άγριου κρέατος.Η γενετική ανάλυση και η σύγκριση του DNA με δείγματα από μουσεία επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα εντελώς ξεχωριστό είδος, το οποίο ονομάστηκε Colobus congoensis, προς τιμήν της Λεκάνης του Κονγκό.Πρόκειται μόλις για το πέμπτο νέο είδος αφρικανικού πιθήκου που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέο είδος αποσχίστηκε εξελικτικά από τον μαύρο πίθηκο Colobus (C. satanas) πριν από περίπου πέντε εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή εξελικτική απόκλιση μεταξύ ειδών του ίδιου γένους.Οι ερευνητές προτείνουν ο Colobus congoensis να ενταχθεί άμεσα στα απειλούμενα είδη, καθώς ο πληθυσμός του φαίνεται να είναι περιορισμένος και ζει σε γεωγραφική περιοχή περίπου 1.050 χιλιομέτρων.Οι βασικότερες απειλές που αντιμετωπίζει είναι το κυνήγι και η αποψίλωση των δασών γύρω από το Εθνικό Πάρκο Λομάμι.«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξη των αφρικανικών πιθήκων», δήλωσε η Κέιτ Ντέτγουιλερ, ενώ ο οικολόγος Τόμας Γκιλέσπι από το Πανεπιστήμιο Έμορι, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε ότι η ανακάλυψη είναι ταυτόχρονα συναρπαστική αλλά και ανησυχητική, καθώς γίνεται σε μια περίοδο που τα τροπικά δάση δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα.