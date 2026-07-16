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Ο ΟΗΕ μιλά για αυθαίρετη κράτηση, εμπορία ανθρώπων και κακοποίηση χιλιάδων μεταναστών στη Λιβύη και στα σύνορά της με την Τυνησία
Ο ΟΗΕ μιλά για αυθαίρετη κράτηση, εμπορία ανθρώπων και κακοποίηση χιλιάδων μεταναστών στη Λιβύη και στα σύνορά της με την Τυνησία
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι μετανάστες που κρατήθηκαν ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν από ένστολους που χρησιμοποιούσαν τέιζερ, σιδηρολοστούς, σκύλους και απειλές με χρήση πυροβόλων όπλων
Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν σήμερα «βαθιά ανησυχία» για την τύχη χιλιάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική οι οποίοι έπεσαν θύματα αυθαίρετης κράτησης, μαζικής απέλασης και εμπορίας ανθρώπων στη Λιβύη και στα σύνορά της με την Τυνησία.
Στην ανακοίνωσή τους, οι 14 ειδικοί αναφέρονται στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «περισσότερα από 7.400 άτομα, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, έπεσαν θύματα ενός συστήματος αυθαίρετης κράτησης, μαζικών απελάσεων και συστηματικής εμπορίας ανθρώπων», τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2023 και μετά.
Οι εμπειρογνώμονες, που ερεύνησαν το θέμα κατ’ εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν μιλούν εξ ονόματος του Οργανισμού, είπαν ότι στις πρακτικές αυτές εμπλέκονταν, με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν «τυνησιακές δυνάμεις ασφαλείας καθώς και κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες της Λιβύης».
«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι μετανάστες που κρατήθηκαν ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν από ένστολους που χρησιμοποιούσαν πιστόλια ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), σιδηρολοστούς, σκύλους και απειλές με χρήση πυροβόλων όπλων για να τους εκφοβίσουν και να τους τιμωρήσουν».
Μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο υποβλήθηκαν κατ’ επανάληψη σε σωματικούς ελέγχους, εξευτελιστικές πρακτικές, ενώ κατασχέθηκαν τα προσωπικά είδη τους, κυρίως τα κινητά τηλέφωνά τους και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους. Στερήθηκαν επίσης την πρόσβαση σε τροφή και σε ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσαν οι εμπειρογνώμονες που μίλησαν επίσης για «βιασμούς» και «σοβαρή σωματική βία».
Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους «αντιμετωπίστηκαν σαν εμπορεύματα και τους έστελναν από την άλλη πλευρά των συνόρων σε αντάλλαγμα για χρήματα, καύσιμα, χασίς ή άλλου είδους πληρωμή, ώστε να τους εκμεταλλευτούν εκεί, κυρίως μέσω εξαναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής δουλείας ή ομηρείας έναντι λύτρων», πρόσθεσαν.
Προειδοποιώντας ότι οι κατηγορίες αυτές «μπορεί να συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», οι ειδικοί κάλεσαν την Τυνησία και τη Λιβύη να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε «ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες» και «να διασφαλίσουν ότι τα θύματα θα έχουν πρόσβαση σε νομικές πηγές».
Οι ειδικοί ανακοίνωσαν επίσης ότι επικοινώνησαν με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών για το θέμα.
Στην ανακοίνωσή τους, οι 14 ειδικοί αναφέρονται στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «περισσότερα από 7.400 άτομα, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, έπεσαν θύματα ενός συστήματος αυθαίρετης κράτησης, μαζικών απελάσεων και συστηματικής εμπορίας ανθρώπων», τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2023 και μετά.
Οι εμπειρογνώμονες, που ερεύνησαν το θέμα κατ’ εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν μιλούν εξ ονόματος του Οργανισμού, είπαν ότι στις πρακτικές αυτές εμπλέκονταν, με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν «τυνησιακές δυνάμεις ασφαλείας καθώς και κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες της Λιβύης».
Independent @UN_SPExperts:— United Nations Geneva (@UNGeneva) July 16, 2026
"We are deeply alarmed by information received describing a system of arbitrary detention, abuse, collective expulsions and trafficking of migrants, refugees & asylum seekers from #Tunisia to #Libya, with the involvement of Tunisian security forces." pic.twitter.com/8MqlEIxbbK
«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι μετανάστες που κρατήθηκαν ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν από ένστολους που χρησιμοποιούσαν πιστόλια ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), σιδηρολοστούς, σκύλους και απειλές με χρήση πυροβόλων όπλων για να τους εκφοβίσουν και να τους τιμωρήσουν».
Μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο υποβλήθηκαν κατ’ επανάληψη σε σωματικούς ελέγχους, εξευτελιστικές πρακτικές, ενώ κατασχέθηκαν τα προσωπικά είδη τους, κυρίως τα κινητά τηλέφωνά τους και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους. Στερήθηκαν επίσης την πρόσβαση σε τροφή και σε ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσαν οι εμπειρογνώμονες που μίλησαν επίσης για «βιασμούς» και «σοβαρή σωματική βία».
Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους «αντιμετωπίστηκαν σαν εμπορεύματα και τους έστελναν από την άλλη πλευρά των συνόρων σε αντάλλαγμα για χρήματα, καύσιμα, χασίς ή άλλου είδους πληρωμή, ώστε να τους εκμεταλλευτούν εκεί, κυρίως μέσω εξαναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής δουλείας ή ομηρείας έναντι λύτρων», πρόσθεσαν.
UN experts alarmed by systemic pattern of arbitrary detention, expulsion and trafficking involving #Tunisia security forces & #Libya State and non-State actors. Urge prompt and impartial investigations and access to remedies for victims.https://t.co/8wKm5TPMYy pic.twitter.com/Pl3CBHXoUm— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) July 16, 2026
Προειδοποιώντας ότι οι κατηγορίες αυτές «μπορεί να συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», οι ειδικοί κάλεσαν την Τυνησία και τη Λιβύη να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε «ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες» και «να διασφαλίσουν ότι τα θύματα θα έχουν πρόσβαση σε νομικές πηγές».
Οι ειδικοί ανακοίνωσαν επίσης ότι επικοινώνησαν με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών για το θέμα.
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